Nem kegyelmezett

Összekaszabolta szomszédját az őrjöngő zsákai kaszás – videóval

A falu csendjét törte meg egy férfi őrjöngése, akinek kezében egy kiegyenesített kasza volt. A támadó dühében nem ismert könyörületet, és a szomszédját szó szerint összevagdosta a szerszámmal. Hajnalban támadt szomszédjára a zsákai kaszás.

Haon.hu

Kevésen múlt, hogy nem történt tragédia a Zsákán: a mentőket hétfőn éjszaka értesítették, hogy a Hajdú-Bihar megyei településen életveszélyesen megsebesítettek egy férfit – írta az Origo. A támadás során több mint tizenöt vágást ejtett a sértetten a zsákai férfi, melyek súlyos, életveszélyes sérüléseket okoztak. Mint kiderült, a helybéli támadó három óra körül rátörte az ajtót az áldozat családjára: előbb veszekedett a férfivel és élettársával, majd egy kiegyenesített kasza segítségével összevagdosta az 52 éves sértettet, súlyos sérüléseket okozva.

Féltékenység vezetett a zsákai kaszás támadásához
Féltékenység vezetett a zsákai kaszás támadásához
Forrás:  Napló-archív

Féltékenységből csapott le a zsákai kaszás

Az eset 2015 október 26-án történt egy zsákai háznál, ahol a vádlott, egy 46 éves férfi, aki korábban élettársi kapcsolatban állt a sértett egyik nőismerősével, féltékenységből gyúlt haragra. Az asszony elköltözött tőle, mert új párját választotta. A férfi azonban nem tudta elfogadni a szakítást és féltékenysége miatt elhatározta, hogy végez az új partnerrel.

A támadó előbb veszekedni kezdett, majd a kaszával a teste több pontján megvágta az 52 éves férfit, akit megöléssel is fenyegetett. Tette után elmenekült a házból. 

Üvöltve vagdosta össze áldozatát a zsákai kaszás
Forrás: Police.hu

A rendőrök a 46 éves B. Barnabást két órán belül egy közeli házban megtalálták és elfogták, majd a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságra előállították. Később emberölés kísérlete miatt emeltek ellene vádat.

Legalább 15-ször szúrta és vágta meg a kaszával, ezután elment, később a rendőrök fogták el. Első fokon tíz év fegyházra ítélték, de a Debreceni Ítélőtáblán most súlyosabb büntetést kapott, 15 év fegyházat

– számolt be 2017-ben a Haon a Tények riportja alapján.

