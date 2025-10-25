Halálra gázolt egy embert a vonat Debrecen és Ebes között! - fotókkal, videóval!

Személyvonat gázolt embert szombat délután Ebesen, a József Attila utca közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a szerelvényen mintegy kétszázötven utas volt, ők az útjukat mentesítő járattal folytathatják tovább. A debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Halálra gázolt egy embert a vonat Ebes és Debrecen között

Forrás: Tóth Imre

Embert gázolt a vonat Ebesen

A MÁVInform az eset kapcsán azt közölte, a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 16:37-kor elindult Cívis InterRégió (6083) Debrecen és Ebes között elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert.

A baleseti helyszínelés ideje alatt, - várhatóan 19-20 óráig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a kiérkező mentősök a helyszínen

egy 40 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Helyszíni fotók: