Halálra gázolt egy embert a vonat Debrecen és Ebes között! - fotókkal, videóval!
Több mint kétszáz utasnak kellett elhagynia a szerelvényt Ebesnél. A baleseti helyszínelés ideje alatt egy vágányon haladnak a vonatok, késésekre lehet számítani.
Személyvonat gázolt embert szombat délután Ebesen, a József Attila utca közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a szerelvényen mintegy kétszázötven utas volt, ők az útjukat mentesítő járattal folytathatják tovább. A debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Embert gázolt a vonat Ebesen
A MÁVInform az eset kapcsán azt közölte, a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 16:37-kor elindult Cívis InterRégió (6083) Debrecen és Ebes között elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert.
A baleseti helyszínelés ideje alatt, - várhatóan 19-20 óráig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a kiérkező mentősök a helyszínen
egy 40 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.
Helyszíni fotók:
Halálra gázolt a vonat egy embert Ebes és Debrecen közöttFotók: Tóth Imre
A baleset miatt a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonal távolsági vonatai szombat este várhatóan 10-20 perces késéssel közlekednek. A gázolásban érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállították át a Debrecenből Budapestre 17:37-kor induló Cívis InterRégióra (6093).
Videó a vonatgázolás helyszínéről:
