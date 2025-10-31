október 31., péntek

Tragédia

59 perce

Halálra gázolt a vonat egy embert Debrecenben, a Nagyállomásnál!

Péntek este történt tragédia Debrecenben. A vonatgázolásban egy ember életét vesztette.

Haon.hu

Embert gázolt a vonat Debrecenben, a Nagyállomás közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság péntek este. A MÁVInform tájékoztatása szerint a Nyíregyházáról 17:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity (IC 603) Debrecenben, a Déli sor közelében ütött el egy embert. 

Halálos vonatgázolás történt péntek este Debrecenben
Fotó: Tóth Imre / Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Halálos vonatgázolás történt Debrecennél

A baleseti helyszínelés miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért az esti órákban meghosszabbodhat az érintett vonatok menetideje a záhonyi fővonalon. 

Úgy tudjuk, halálos kimenetelű a vonatgázolás.

A vonaton kétszáz fő utazott. Az utasok átszállását a debreceni hivatásos tűzoltók segítették.

Nemrég Debrecen és Ebes között történt halálos vonatgázolás, ott egy 40 év körüli férfi vesztette életét.

