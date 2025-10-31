59 perce
Halálra gázolt a vonat egy embert Debrecenben, a Nagyállomásnál!
Péntek este történt tragédia Debrecenben. A vonatgázolásban egy ember életét vesztette.
Embert gázolt a vonat Debrecenben, a Nagyállomás közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság péntek este. A MÁVInform tájékoztatása szerint a Nyíregyházáról 17:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity (IC 603) Debrecenben, a Déli sor közelében ütött el egy embert.
Halálos vonatgázolás történt Debrecennél
A baleseti helyszínelés miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért az esti órákban meghosszabbodhat az érintett vonatok menetideje a záhonyi fővonalon.
Úgy tudjuk, halálos kimenetelű a vonatgázolás.
A vonaton kétszáz fő utazott. Az utasok átszállását a debreceni hivatásos tűzoltók segítették.
Nemrég Debrecen és Ebes között történt halálos vonatgázolás, ott egy 40 év körüli férfi vesztette életét.
Ajánljuk még:
Baleset Debrecenben: teherautó karambolozott, sérült is van! - fotókkal!
Ettől különleges ez a hajdú-bihari temető, alig akad párja az országban – fotókkal!