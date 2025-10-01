1 órája
Elsodort egy embert a Hajdú-Biharon át is közlekedő vonat, erre számíthatnak az utasok
Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a szerelvények. A vonatbaleset miatt némi változást vezettek be.
Vonatbalesetről adott hírt a közösségi oldalán a MÁVINFORM. Mint írták, a Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.
Hozzátették, a Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.
Kiemelték, a balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint.
