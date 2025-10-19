2 órája
Hárman életüket vesztették, tucatnyian megsérültek a debreceni vonatbalesetben
A szerencsétlenségért elsősorban a sorompó kezelője a felelős. A vonatbalesetben egy 19 éves fiatalember is életét vesztette.
Szomorú évfordulóra emlékezünk idén, ugyanis 55 éve, 1970. november 13-án történt a tragikus debreceni vonatbaleset, melynek során hárman veszítették életüket. Mint akkor beszámolt róla a Hajdú-bihari Napló, a baleset következtében egy 19 éves fiatalember, egy 61 éves férfi, valamint egy 54 éves asszony (mindannyian debreceni lakosok) a helyszínen meghaltak.
Nem hiányzik valakinek?
A Balmazújvároson Hallottam csoportba került egy bejegyzés, hogy egy malac megszökött. A kommentekben többen is találkoztak már a kiskedvenccel. Képet itt nézhetsz meg az állatról:
Végleg bezárt a Parasztbolt
Október 18-án reggel zárt ajtó és „zárva” tábla fogadott minket a Parasztboltnál. A népszerű bolt több mint 70 éven át üzemelt, 1953-ban nyitotta meg kapuit a Dósa nádor téren. Kezdetben még patkót, ekevasat és ekecsavart is árultak, de volt lóhúzású vetőgép is.
Kötelező intézkedéseket vezettek be a járvány elkerülése miatt
Az őszi időszak fokozott madárinfluenza-járvány kockázata miatt dr. Nemes Imre országos főállatorvos október 10-től megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben. A kereskedelmi célból tartott baromfi-állományokat kötelező zártan tartani, míg az egyéb gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani
Két debreceni intézményt is bezárnak
Az őszi tanszünet miatt október 23. és november 2. között bezárják a Margit téri-, valamint a Tóth Árpád Gimnázium tanuszodát is. Bővebben itt írtunk erről:
