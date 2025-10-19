Hárman életüket vesztették, tucatnyian megsérültek a debreceni vonatbalesetben

Szomorú évfordulóra emlékezünk idén, ugyanis 55 éve, 1970. november 13-án történt a tragikus debreceni vonatbaleset, melynek során hárman veszítették életüket. Mint akkor beszámolt róla a Hajdú-bihari Napló, a baleset következtében egy 19 éves fiatalember, egy 61 éves férfi, valamint egy 54 éves asszony (mindannyian debreceni lakosok) a helyszínen meghaltak.

Brutális vonatbaleset történt 55 éve Debrecenben

Forrás: Arcanum / Napló-archív

Hogy hogyan történt a halálos vonatbaleset, megtudhatod az alábbi cikkből: