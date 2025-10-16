1 órája
Autó került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak! - fotókkal!
Ismét bizonyítaniuk kellett a katasztrófavédelem munkatársainak. Debrecenben, a Déli soron kellett bevetni az érintett egységeket.
Autó a síneken, hatalmas készültség a helyszínen – így indult a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdai speciális gyakorlata Debrecenben, a Déli soron. A művelet során egy elektromos személyautó és egy vonat ütközése okozta veszélyhelyzetben kellett helytállniuk a tűzoltóknak.
Vonat és autó ütközött a Déli soron - gyakorlat!
A forgatókönyv szerint a mozdony több méteren keresztül tolta maga előtt a személyautót mielőtt meg tudott állni. Az autóban hárman utaztak, ők a roncsba beszorultak, a mozdony vezetője pedig szintén a vezetőállásban rekedt. A debreceni, a nyíradonyi, a hajdúszoboszlói és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották.
Fotók a gyakorlatról:
Vonat és autó ütközött a Déli soron - gyakorlatot tartott a katasztrófavédelemFotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A tűzoltók egy része a mozdonyvezető segítségre sietett, egy egység pedig az autóban rekedt sérülteket mentette ki.
A baleset miatt az elektromos személyautó akkupackja megsérült, emiatt a tűzoltók oltólándzsával avatkoztak be.
– A rendszeresen végzett tűzoltói gyakorlatok alapvető célja, hogy állomány mindig felkészült legyen a váratlan helyzetekre, és szakmai tudásuk folyamatosan fejlődjön. Különösen fontos, hogy minél többféle járművön sajátítsák el a feszítő-vágó eszközök hatékony használatát, hiszen ezek a szerszámok sokszor életet menthetnek – húzták alá, majd hozzátették: a gyakorlat előtt a helyszín adta lehetőségeket maximálisan kihasználva, a MÁV szakembereivel közösen tűzoltásvezetői továbbképzést tartottak a hajdú-bihari állomány számára, hogy a vezetői döntéshozatal is naprakész és magabiztos legyen.
