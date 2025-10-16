Autó került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak! - fotókkal!

Autó a síneken, hatalmas készültség a helyszínen – így indult a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdai speciális gyakorlata Debrecenben, a Déli soron. A művelet során egy elektromos személyautó és egy vonat ütközése okozta veszélyhelyzetben kellett helytállniuk a tűzoltóknak.

Autót került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak!

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelem

A forgatókönyv szerint a mozdony több méteren keresztül tolta maga előtt a személyautót mielőtt meg tudott állni. Az autóban hárman utaztak, ők a roncsba beszorultak, a mozdony vezetője pedig szintén a vezetőállásban rekedt. A debreceni, a nyíradonyi, a hajdúszoboszlói és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Fotók a gyakorlatról: