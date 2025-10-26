október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Nagy pusztítást okozott a vihar, villámcsapás miatt gyulladhatott ki a hajdú-bihari ingatlan

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a helyszínre. Az éjszakai vihar villámjai okozhatták a tüzet.

Haon.hu

Az éjszaka folyamán tűz keletkezett a Kabai utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanban – számolt be róla vasárnap reggel a közösségi oldalán Maczik Erika, Nádudvar polgármestere. Mint írta, a katasztrófavédelem és társszervek munkatársai nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az oltási munkálatok még a reggeli órákban is folytak. 

Villámcsapás okozhatott tüzet a nádudvari ingatlanban
Villámcsapás okozhatott tüzet a nádudvari ingatlanban
Forrás: Facebook / Maczik Erika

Mint azt a bejegyzésében írta, a tüzet valószínűleg az éjszaka tomboló vihar közbeni villámcsapás okozta. Kiemelte, az esetben senki nem sérült meg. A környező ingatlanokban és a Szociális Szolgáltató Központ épületében nem keletkezett kár, a szociális étkeztetés a mai nap folyamán is zavartalanul üzemel. 

A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a mentésben, és külön kiemelte azt a három fiatalt, akik észrevették a lángoló épületet és közreműködtek a gyors riasztásban!

Nem ez volt azonban az egyetlen tűzeset Hajdú-Biharban, Hosszúpályiban egy vendégház égett porig. Az esetről bővebben az alábbi cikkünkben számoltunk be:

