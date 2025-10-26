15 perce
Nagy pusztítást okozott a vihar, villámcsapás miatt gyulladhatott ki a hajdú-bihari ingatlan
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a helyszínre. Az éjszakai vihar villámjai okozhatták a tüzet.
Az éjszaka folyamán tűz keletkezett a Kabai utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanban – számolt be róla vasárnap reggel a közösségi oldalán Maczik Erika, Nádudvar polgármestere. Mint írta, a katasztrófavédelem és társszervek munkatársai nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az oltási munkálatok még a reggeli órákban is folytak.
Mint azt a bejegyzésében írta, a tüzet valószínűleg az éjszaka tomboló vihar közbeni villámcsapás okozta. Kiemelte, az esetben senki nem sérült meg. A környező ingatlanokban és a Szociális Szolgáltató Központ épületében nem keletkezett kár, a szociális étkeztetés a mai nap folyamán is zavartalanul üzemel.
A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a mentésben, és külön kiemelte azt a három fiatalt, akik észrevették a lángoló épületet és közreműködtek a gyors riasztásban!
