Nagy pusztítást végzett a viharos szél Hajdú-Biharban, egy rendezvényt is félbeszakított

A pénteki viharos szél miatt több fa miatt is riasztották a tűzoltókat. Vonultak az egységek a debreceni Jerikó, a Dicsőfi, a Hullám és a Ókút utcába is. Elfújta a szél egy derecskei rendezvény egyik sátrát. A kétszáz négyzetméteres sátrat harminc méterre arrébb fújta a szél, emiatt riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók. Az egység a sátor ponyváját lebontotta és a vázat rögzítette. Az eset során senki sem sérült meg – számolt be róla a katasztrófavédelem.

A viharos szél egy derecskei rendezvény sátrát is elfújta

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy diófa villanyvezetékre és egy fa villanyoszlopra dőlt Hajdúszoboszlón, a Veréb dűlőben. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik kiérkezésére a fa ágai egy autóban is kár okoztak, ezért a tűzoltók eltávolították a fát.

Tetőt bontott meg az erős szél a debreceni Diószegi úton. Egy bádoglemez borítás négy méter hosszan felvált, ezért azt a debreceni hivatásos tűzoltók visszarögzítették.

