2 órája

Nagy pusztítást végzett a viharos szél Hajdú-Biharban, egy rendezvényt is félbeszakított

Szerencsére személyi sérülés nem történt. A viharos szél sok munkát adott a tűzoltóknak.

Nagy pusztítást végzett a viharos szél Hajdú-Biharban, egy rendezvényt is félbeszakított

A pénteki viharos szél miatt több fa miatt is riasztották a tűzoltókat. Vonultak az egységek a debreceni Jerikó, a Dicsőfi, a Hullám és a Ókút utcába is. Elfújta a szél egy derecskei rendezvény egyik sátrát. A kétszáz négyzetméteres sátrat harminc méterre arrébb fújta a szél, emiatt riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók. Az egység a sátor ponyváját lebontotta és a vázat rögzítette. Az eset során senki sem sérült meg – számolt be róla a katasztrófavédelem.

A viharos szél egy derecskei rendezvény sátrát is elfújta
A viharos szél egy derecskei rendezvény sátrát is elfújta
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy diófa villanyvezetékre és egy fa villanyoszlopra dőlt Hajdúszoboszlón, a Veréb dűlőben. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik kiérkezésére a fa ágai egy autóban is kár okoztak, ezért a tűzoltók eltávolították a fát.

Tetőt bontott meg az erős szél a debreceni Diószegi úton. Egy bádoglemez borítás négy méter hosszan felvált, ezért azt a debreceni hivatásos tűzoltók visszarögzítették.

A viharos szél ráadásul több helyen is áramszünetet okozott, erről az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Nem csak a viharos szél okozott gondot

Árokba csúszott egy autó Hajdúsámson közelében, ezért vonultak a debreceni tűzoltók. Az egység áramtalanította az autót. A balesetben az autó vezetője nem sérült meg.

Derecskén, a Kossuth utcában két autó ütközött össze. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat az egyik autó vezetőjét kórházba szállította.

Baleset Derecskén: Két személyautó ütközött össze

Fotók: Katona Ákos

Egyéb beavatkozások:

  • Füstölt egy terménytároló pénteken Kabán, a Batthyány utcában. A kabai önkéntes tűzoltók mellett a püspökladányi és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak. Az egységek a tartályt visszahűtötték két vízsugárral.
  • Liftbe szorult egy ember pénteken Debrecenben, a Cívis utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy liftkulcs segítségével szabadították ki a bajbajutottat, aki az eset során nem sérült meg.
  • Egy ötven négyzetméteres családi ház teljes terjedelmében égett pénteken, Nagyrábén, a Kölcsey Ferenc utcában. A szeghalmi önkormányzati, a berettyóújfalui hivatásos és a nagyrábéi önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, majd a lángokat két vízsugárral fékezték meg. A ház lakhatatlanná vált. A tűzben nem sérült meg senki.

