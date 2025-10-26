Hatalmas lángokkal égett egy hajdú-bihari vendégház egyik épülete – fotókon a pusztítás

Tűz ütött ki Hosszúpályiban október 25-én, szombaton éjszaka egy ismert vendégház egyik épületében. A szomorú hírt a létesítmény üzemeltetője osztotta meg a vendégház Facebook-oldalán. Mint írja, nem lehet tudni, mi okozta a tüzet, azonban a szerszámosház porig égett. A bejegyzésből kiderül, ebben tárolták az összes lovas szerszámukat, nyergeket, pénztárgépet, egyéb szerszámokat, rendezvényes eszközöket, gyerekquadokat, fűnyírókat, akkus gépeket.

Teljesen leégett a vendégház szerszámos épülete

Forrás: Facebook / SB Farm Horgásztó és Vendégházak

Közölték azt is, személyi sérülés nem történt, és az állatoknak sem esett baja, az anyagi kár azonban több millió forint is lehet.

Egyúttal megköszönték a tűzoltók és a rendőrség áldozatos munkáját.

Több egység tűzoltói oltották a vendégháznál keletkezett tüzet

A Haon megkeresésére Papp-Kunkli Nóra főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. Hozzátette, a létavértesi, a debreceni tűzoltók és a konyári önkéntesek vonultak a helyszínre, és két vízsugárral eloltották a tüzet.

Képeinken a tűz pusztítása: