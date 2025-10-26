36 perce
Hatalmas lángokkal égett egy hajdú-bihari vendégház egyik épülete – fotókon a pusztítás
Valamennyi eszközt és szerszámot a kigyulladt épületrészben tároltak. A hosszúpályi vendégház tetemes kárt szenvedett.
Tűz ütött ki Hosszúpályiban október 25-én, szombaton éjszaka egy ismert vendégház egyik épületében. A szomorú hírt a létesítmény üzemeltetője osztotta meg a vendégház Facebook-oldalán. Mint írja, nem lehet tudni, mi okozta a tüzet, azonban a szerszámosház porig égett. A bejegyzésből kiderül, ebben tárolták az összes lovas szerszámukat, nyergeket, pénztárgépet, egyéb szerszámokat, rendezvényes eszközöket, gyerekquadokat, fűnyírókat, akkus gépeket.
Közölték azt is, személyi sérülés nem történt, és az állatoknak sem esett baja, az anyagi kár azonban több millió forint is lehet.
Egyúttal megköszönték a tűzoltók és a rendőrség áldozatos munkáját.
Több egység tűzoltói oltották a vendégháznál keletkezett tüzet
A Haon megkeresésére Papp-Kunkli Nóra főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. Hozzátette, a létavértesi, a debreceni tűzoltók és a konyári önkéntesek vonultak a helyszínre, és két vízsugárral eloltották a tüzet.
Képeinken a tűz pusztítása:
Porig égett egy hajdú-bihari vendégház egyik épületeFotók: Facebook / SB Farm Horgásztó és Vendégházak
Ajánljuk még:
Elemi erővel csapott le a vihar éjszaka Hajdú-Biharra, de van még ott, ahonnan ez jött!
Összekaszabolta szomszédját az őrjöngő zsákai kaszás – videóval