Teljesen elmerült egy autó a Sebes-Körösben, eszméletlen volt a sofőr, amikor kimentették a tűzoltók!
Az autó vezetője súlyosan megsérült. Elismerést vehettek át a hősies tűzoltók tettükért.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya keddi ünnepségén tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ez alkalomból elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak – olvasható az igazgatóság Facebook-oldalán. Két berettyóújfalui tűzoltó is Hősies Helytállásért elismerést kapott egy szeptemberi akciójukért.
Az eset során szeptember közepén a Sebes-Kőrös egyik szakaszán vízbe hajtott egy személygépjármű és megfeneklett egy homokpadon. Az autót egy idős ember vezette, aki nem tudta a gépjárművét elhagyni.
Az autót majdnem teljesen ellepte a víz, a járművezető nyakáig ért, aki a hideg vízben erősen kihűlt, összefüggéstelenül beszélt.
A kivonuló tűzoltóegység két tagja kötélbiztosítás mellett beugrott az erős sodrású vízbe és az addigra már eszméletlen sérültet kiemelték, majd átadták a mentőszolgálat szakembereinek. A két kivonuló tűzoltó Lencsés Attila Tibor tűzoltó főtörzsőrmester, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója és Verebi László tűzoltó törzsőrmester, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója voltak.
Szabadnapos hajdú-bihari tűzoltó is kapott Hősies Helytállásért elismerést
A katasztrófavédelem listája szerint egy másik eset miatt is elismerésben részesített egy hajdú-bihari tűzoltót. A szabadnapos tűzoltó közlekedés közben észlelte, hogy egy kisbusz és egy személygépjármű összeütközött. Azonnal megállt a baleset helyszínén, értesítette a híradóügyeletet a látottakról.
A személyautó ajtaját nem lehetett belülről kinyitni, ezért azt kézi erővel kinyitotta, segített a jármű utasának kiszállni, átvizsgálta a járművet, majd a beavatkozó egység, a mentőszolgálat és a rendőrség kiérkezéséig biztosította a helyszínt.
A főigazgató ezért Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Szabó Balázs tűzoltó főtörzsőrmestert, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.
További elismerések:
A belügyminiszter Tűzoltósági tanácsos címet adományozott Konkoly József Sándor tűzoltó őrnagynak, a Debreceni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesének, valamint Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Szilágyi Imre tűzoltó főtörzsőrmestert, a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát.
