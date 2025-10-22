október 22., szerda

Hősök

2 órája

Teljesen elmerült egy autó a Sebes-Körösben, eszméletlen volt a sofőr, amikor kimentették a tűzoltók!

Címkék#hősiesség#katasztrófavédelem#elismerés

Az autó vezetője súlyosan megsérült. Elismerést vehettek át a hősies tűzoltók tettükért.

Haon.hu

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya keddi ünnepségén tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ez alkalomból elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak – olvasható az igazgatóság Facebook-oldalán. Két berettyóújfalui tűzoltó is Hősies Helytállásért elismerést kapott egy szeptemberi akciójukért. 

Elmerült a Sebes-Körösbe egy autó, a tűzoltók mentették meg az idős nő életét
Forrás: Napló-archív

Az eset során szeptember közepén a Sebes-Kőrös egyik szakaszán vízbe hajtott egy személygépjármű és megfeneklett egy homokpadon. Az autót egy idős ember vezette, aki nem tudta a gépjárművét elhagyni. 

Az autót majdnem teljesen ellepte a víz, a járművezető nyakáig ért, aki a hideg vízben erősen kihűlt, összefüggéstelenül beszélt. 

A kivonuló tűzoltóegység két tagja kötélbiztosítás mellett beugrott az erős sodrású vízbe és az addigra már eszméletlen sérültet kiemelték, majd átadták a mentőszolgálat szakembereinek. A két kivonuló tűzoltó Lencsés Attila Tibor tűzoltó főtörzsőrmester, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója és Verebi László tűzoltó törzsőrmester, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója voltak.

Lencsés Attila Tibor tűzoltó főtörzsőrmestert és Verebi László tűzoltó törzsőrmestert is elismerték munkájáért
Lencsés Attila Tibor tűzoltó főtörzsőrmestert és Verebi László tűzoltó törzsőrmestert is elismerték munkájáért
Fotó: Szőke Péter / Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A mentésről portálunk is beszámolt, a helyszínről készült képeket itt tudjátok megnézni:

Szabadnapos hajdú-bihari tűzoltó is kapott Hősies Helytállásért elismerést

A katasztrófavédelem listája szerint egy másik eset miatt is elismerésben részesített egy hajdú-bihari tűzoltót. A szabadnapos tűzoltó közlekedés közben észlelte, hogy egy kisbusz és egy személygépjármű összeütközött. Azonnal megállt a baleset helyszínén, értesítette a híradóügyeletet a látottakról. 

A személyautó ajtaját nem lehetett belülről kinyitni, ezért azt kézi erővel kinyitotta, segített a jármű utasának kiszállni, átvizsgálta a járművet, majd a beavatkozó egység, a mentőszolgálat és a rendőrség kiérkezéséig biztosította a helyszínt.

 A főigazgató ezért Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Szabó Balázs tűzoltó főtörzsőrmestert, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.

Szabó Balázs tűzoltó főtörzsőrmester is Hősies Helytállásért elismerésben részesült
Fotó: Szőke Péter / Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

További elismerések:

A belügyminiszter Tűzoltósági tanácsos címet adományozott Konkoly József Sándor tűzoltó őrnagynak, a Debreceni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesének, valamint Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Szilágyi Imre tűzoltó főtörzsőrmestert, a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát. 

