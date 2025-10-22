Teljesen elmerült egy autó a Sebes-Körösben, eszméletlen volt a sofőr, amikor kimentették a tűzoltók!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya keddi ünnepségén tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ez alkalomból elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak – olvasható az igazgatóság Facebook-oldalán. Két berettyóújfalui tűzoltó is Hősies Helytállásért elismerést kapott egy szeptemberi akciójukért.

Elmerült a Sebes-Körösbe egy autó, a tűzoltók mentették meg az idős nő életét

Forrás: Napló-archív

Az eset során szeptember közepén a Sebes-Kőrös egyik szakaszán vízbe hajtott egy személygépjármű és megfeneklett egy homokpadon. Az autót egy idős ember vezette, aki nem tudta a gépjárművét elhagyni.

Az autót majdnem teljesen ellepte a víz, a járművezető nyakáig ért, aki a hideg vízben erősen kihűlt, összefüggéstelenül beszélt.

A kivonuló tűzoltóegység két tagja kötélbiztosítás mellett beugrott az erős sodrású vízbe és az addigra már eszméletlen sérültet kiemelték, majd átadták a mentőszolgálat szakembereinek. A két kivonuló tűzoltó Lencsés Attila Tibor tűzoltó főtörzsőrmester, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója és Verebi László tűzoltó törzsőrmester, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója voltak.

Lencsés Attila Tibor tűzoltó főtörzsőrmestert és Verebi László tűzoltó törzsőrmestert is elismerték munkájáért

Fotó: Szőke Péter / Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

