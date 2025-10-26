október 26., vasárnap

Egyik tűz érte a másikat Hajdú-Biharban, pihenni sem volt ideje a lánglovagoknak

A vihar is károkat okozott. A tűzoltók segítségére több helyen is szükség volt.

Szerszámok tárolására használt faépület égett Hosszúpályiban, a Nagy utcában. A létavértesi önkormányzati, a debreceni hivatásos valamint a konyári önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral oltották el a lángokat – számolt be róla a vasárnap délelőtt a katasztrófavédelem.

Az esetről bővebben az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Szombaton egy lakóház kazánházában az összekészített tűzifa égett Debrecenben, a Leánder utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Meggyulladt egy ház tetőszerkezeténél a szigetelés egy kéménycsőtől, szombaton a debreceni Furmint utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Nagykereki közelében a gaz és a kukoricatarló égett ötszáz négyzetméteren. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Egyéb beavatkozások:

  • Gyökerestől kifordult egy fa a viharos szélben Hajdúböszörményben, a Batthyány Lajos utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.
  • Egy tíz méteres fa megdőlt Debrecenben, a Kartács utcában. A város hivatásos tűzoltói láncfűrésszel vágták ki a fát.

