Lángra kapott a berendezés egy bocskaikerti ingatlanban

Egy harminc négyzetméteres lakóház húsz négyzetméteres melléképületében a berendezési tárgyak égtek Bocskaikerten, a Rigó úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat – számolt be róla hétfő délután a katasztrófavédelem.

Bocskaikertbe siettek a tűzoltók

Forrás: MW-archív

Mint írták, az egységek az utómunkálatok közben átvizsgálják az épületrész alatti pincét, valamint kéziszerszámokkal megbontják a tetőt.

