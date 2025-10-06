Sziréna
1 órája
Lángra kapott a berendezés egy bocskaikerti ingatlanban
A tetőt is meg kell bontania a hatóságoknak. A tűz hétfő délután keletkezett.
Egy harminc négyzetméteres lakóház húsz négyzetméteres melléképületében a berendezési tárgyak égtek Bocskaikerten, a Rigó úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat – számolt be róla hétfő délután a katasztrófavédelem.
Mint írták, az egységek az utómunkálatok közben átvizsgálják az épületrész alatti pincét, valamint kéziszerszámokkal megbontják a tetőt.
