Sziréna

1 órája

Lángra kapott a berendezés egy bocskaikerti ingatlanban

Címkék#debrecen#Bocskaikert#tűz#tűzoltó

A tetőt is meg kell bontania a hatóságoknak. A tűz hétfő délután keletkezett.

Haon.hu

Egy harminc négyzetméteres lakóház húsz négyzetméteres melléképületében a berendezési tárgyak égtek Bocskaikerten, a Rigó úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat – számolt be róla hétfő délután a katasztrófavédelem

Bocskaikertbe siettek a tűzoltók
Forrás: MW-archív
Forrás: MW-archív

Mint írták, az egységek az utómunkálatok közben átvizsgálják az épületrész alatti pincét, valamint kéziszerszámokkal megbontják a tetőt.

Ajánljuk még:

 

