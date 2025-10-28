Sziréna
18 perce
Felcsaptak a lángok, tűz pusztított egy debreceni faházban
A lángok egy faházban csaptak fel. A tűzoltókat kedd délelőtt riasztották.
Kigyulladt egy tizenkét négyzetméter alapterületű faház Debrecen külterületén, a Dombostanyán – számolt be róla kedd délelőtt a katasztrófavédelem.
Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
