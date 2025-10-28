október 28., kedd

Sziréna

18 perce

Felcsaptak a lángok, tűz pusztított egy debreceni faházban

Címkék#debrecen#tűz#tűzoltó

A lángok egy faházban csaptak fel. A tűzoltókat kedd délelőtt riasztották.

Haon.hu

Kigyulladt egy tizenkét négyzetméter alapterületű faház Debrecen külterületén, a Dombostanyán – számolt be róla kedd délelőtt a katasztrófavédelem.

Faházban keletkezett tűz Debrecenben
Faházban keletkezett tűz Debrecenben
Forrás: MW-archív

Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

