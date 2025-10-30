október 30., csütörtök

Figyelmeztetés

2 órája

Öt sírral történt meg a szörnyűség, ilyet egy hozzátartozó se akar látni – figyelmeztet a hatóság Hajdú-Biharban

Egyre többen gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteik emlékére. A katasztrófavédelem a tűz megelőzésére figyelmeztet.

Haon.hu

Az elkövetkező napokban sokan gyújtanak majd gyertyát és mécsest elhunyt szeretteik emlékére, akár otthon, akár a temetőkben. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy a megemlékezések során fokozottan ügyeljünk a tűzmegelőzésre, hiszen az elmúlt évhez hasonlóan idén is több tűzeset történt temetőkben – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos oldalán.

LOFI9679Az elmúlt évhez hasonlóan idén is több tűzeset történt már temetőkben
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is több tűzeset történt már temetőkben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mi okozza a legtöbb tűzesetet?

A hivatalos adatok szerint idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbb esetben, 51 alkalommal a száraz növényzet gyulladt meg, 12 esetben hulladéktárolók, míg 5 alkalommal sírhelyek kaptak lángra.

A hasonló balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy megtisztítsuk a sírhelyek környékét a száraz levelektől és elszáradt virágoktól, és csak hőálló mécsestartóban gyújtsunk mécsest. Ezeket úgy érdemes elhelyezni, hogy ne legyenek éghető anyag közelében, és ne borulhassanak fel. A távozás előtt minden esetben oltsuk el a lángot, és soha ne dobjunk izzó, forró tárgyakat a temetői hulladékgyűjtőbe!

A tűzoltóság arra is figyelmeztet, hogy ha tüzet észlelünk a temetőben, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, és értesítsük a biztonsági személyzetet.

Nemcsak a temetőkben, hanem az otthonokban is előfordulnak tüzek ezekben a napokban. A gyertyák és mécsesek felügyelet nélkül hagyása gyakori oka a lakástüzeknek. Ha tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük el a lángot, biztonságosan emlékezhetünk szeretteinkre.

A halloweeni töklámpások is okozhatnak bajt, ha nem figyelünk. A katasztrófavédelem azt javasolja, hogy gyertya helyett elemes LED-izzót használjunk, mert ez nem okoz tüzet akkor sem, ha a szél felborítja a lámpást vagy száraz leveleket fúj köré. A kertben pedig kizárólag kültéri használatra szánt égősorokat és fénydekorációkat alkalmazzunk.

A hatóság kéri, hogy mind a megemlékezések, mind az ünnepi díszítések során tartsuk szem előtt a tűzvédelmi szabályokat, hogy az emlékezés békés és biztonságos lehessen mindenki számára.

