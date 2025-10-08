Hat ember halt borzalmas halált Hajdú-Biharban, itt sajnos a hatóságok is tehetetlenek voltak – fotókkal

Október elsejéig összesen 249 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 4 ember vesztette életét, a keletkezett tüzek során 22-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 33-an – tudatta a Hajdú Online-nak október 8-án megküldött, az első három negyedév adatait összegző közleményében Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A derecskei halálos háztűz helyszínén

Fotó: Napló-archív

Mint a szóvivő részletezi, a 249 tűzzel érintett lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat – figyelmeztet.

Hajdú-Biharban az idei első halálos tűzeset január 15-én történt. A Hajdúsámsonhoz tartozó Martinkára riasztották a tűzoltókat, a Szőlős utcában egy alagsori helységben keletkezett tűz, a kiáramló füstöt a ház lakói észlelték. A tűzzel érintett ingatlanrészben berendezési tárgyak égtek, a helyiségben tartózkodó ember életén már nem lehetett segíteni.