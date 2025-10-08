1 órája
Hat ember halt borzalmas halált Hajdú-Biharban, itt sajnos a hatóságok is tehetetlenek voltak – fotókkal
Az év első kilenc hónapja számos tragédiát hozott a vármegyénkben. Tűz és szén-monoxid is gyilkolt Hajdú-Biharban.
Október elsejéig összesen 249 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 4 ember vesztette életét, a keletkezett tüzek során 22-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 33-an – tudatta a Hajdú Online-nak október 8-án megküldött, az első három negyedév adatait összegző közleményében Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Mint a szóvivő részletezi, a 249 tűzzel érintett lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat – figyelmeztet.
Hajdú-Biharban az idei első halálos tűzeset január 15-én történt. A Hajdúsámsonhoz tartozó Martinkára riasztották a tűzoltókat, a Szőlős utcában egy alagsori helységben keletkezett tűz, a kiáramló füstöt a ház lakói észlelték. A tűzzel érintett ingatlanrészben berendezési tárgyak égtek, a helyiségben tartózkodó ember életén már nem lehetett segíteni.
Napelem is nehezítette a tűz oltását
Papp-Kunkli Nóra közlése szerint a tüzek 16 százaléka a konyhában, 15 százaléka a hálószobában, 12 pedig tárolóban és kéményben keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.
A katasztrófavédelem 14 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 5 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 5 épületnél gázpalackok, 1 helyen napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni – hangsúlyozza a tűzoltóság közleménye. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.
Február elején Nyíradony-Aradványpusztán egy hatvanas éveiben járó férfi veszítette életét egy háztűzben.
Gyilkolt a szén-monoxid is
A rendkívül veszélyes mérgező gáz kapcsán azt közölte a katasztrófavédelem, hogy október elsejéig 32 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat. Ezek során 2 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 2 ember pedig meghalt.
Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.
Az idei harmadik halálos tűzeset március 6-án történt Balmazújvároson, ahol egy ingatlan oltása közben találták meg az ott lakó ember holttestét a tűzoltók.
Tragédia Balmazújváros külterületén, egy idős férfi vesztette életét - fotókkal
Tragédiába torkollott az a tűzeset is, mely április 5-én történt Derecskén, a Csuklya utcában. Egy vályogépület gyulladt ki, amelyben ketten tartózkodtak. Egy ember el tudta hagyni az ingatlant, a másik személy azonban életét vesztette.
Tragédia Derecskén, egy ember vesztette életét – fotókkal, videóval
