október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzesetek

1 órája

Hat ember halt borzalmas halált Hajdú-Biharban, itt sajnos a hatóságok is tehetetlenek voltak – fotókkal

Címkék#szén monoxid#halálos#katasztrófavédelem#Papp-Kunkli Nóra#tűz#tűzoltó

Az év első kilenc hónapja számos tragédiát hozott a vármegyénkben. Tűz és szén-monoxid is gyilkolt Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Október elsejéig összesen 249 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 4 ember vesztette életét, a keletkezett tüzek során 22-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 33-an – tudatta a Hajdú Online-nak október 8-án megküldött, az első három negyedév adatait összegző közleményében Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

tűz
A derecskei halálos háztűz helyszínén
Fotó: Napló-archív

Mint a szóvivő részletezi, a 249 tűzzel érintett lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat – figyelmeztet.

Hajdú-Biharban az idei első halálos tűzeset január 15-én történt. A Hajdúsámsonhoz tartozó Martinkára riasztották a tűzoltókat, a Szőlős utcában egy alagsori helységben keletkezett tűz, a kiáramló füstöt a ház lakói észlelték. A tűzzel érintett ingatlanrészben berendezési tárgyak égtek, a helyiségben tartózkodó ember életén már nem lehetett segíteni.

Képeinken a tragédia helyszíne:

Halálos lakástűz Hajdúsámsonban

Napelem is nehezítette a tűz oltását

Papp-Kunkli Nóra közlése szerint a tüzek 16 százaléka a konyhában, 15 százaléka a hálószobában, 12 pedig tárolóban és kéményben keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A katasztrófavédelem 14 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 5 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 5 épületnél gázpalackok, 1 helyen napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni – hangsúlyozza a tűzoltóság közleménye. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.

Február elején Nyíradony-Aradványpusztán egy hatvanas éveiben járó férfi veszítette életét egy háztűzben. 

Galériánk a tragikus tűz maradványairól:

Fekete kedd Nyíradonyban: borzalmas halált halt egy férfi

Fotók: Tóth Imre

Gyilkolt a szén-monoxid is

A rendkívül veszélyes mérgező gáz kapcsán azt közölte a katasztrófavédelem, hogy október elsejéig 32 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat. Ezek során 2 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 2 ember pedig meghalt.

 Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.

Az idei harmadik halálos tűzeset március 6-án történt Balmazújvároson, ahol egy ingatlan oltása közben találták meg az ott lakó ember holttestét a tűzoltók.

Helyszíni fotóink itt tekinthetőek meg:

Halálos tűz Balmazújváros külterületén, Bánomkertben

Fotók: Tóth Imre

Tragédiába torkollott az a tűzeset is, mely április 5-én történt Derecskén, a Csuklya utcában. Egy vályogépület gyulladt ki, amelyben ketten tartózkodtak. Egy ember el tudta hagyni az ingatlant, a másik személy azonban életét vesztette.  

A halálos tűz helyszínén készült fotóink galériánkban láthatók:

Halálos tűz Derecskén

Fotók: Tóth Imre

 Ajánljuk még:

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu