Helyi kék hírek
1 órája
Ruhák kaptak lángra Nyíradonyban, a tűz még a berendezésre is átterjedt
A házat át is kellett szellőztetni. A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat.
Tűz keletkezett egy nyíradonyi családi házban, a Táncsics Mihály úton. Az ingatlanban mintegy egy négyzetméteren ruhanemű, szemét és komód égett – számolt be róla kedden kora este a katasztrófavédelem.
A város hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat és ventilátorral átszellőztetik a házat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Nagy küzdelem
Tegnap, 12:50
Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
Ezt ne hagyja ki!Parkolási rend
Tegnap, 20:00
Megszólalt a Lidl a debreceni áruházi parkolók fizetőssé tételéről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre