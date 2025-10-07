Ruhák kaptak lángra Nyíradonyban, a tűz még a berendezésre is átterjedt

Tűz keletkezett egy nyíradonyi családi házban, a Táncsics Mihály úton. Az ingatlanban mintegy egy négyzetméteren ruhanemű, szemét és komód égett – számolt be róla kedden kora este a katasztrófavédelem.

Tűz miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelemhez

Forrás: MW-archív

A város hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat és ventilátorral átszellőztetik a házat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

