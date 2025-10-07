október 7., kedd

Amália névnap

Helyi kék hírek

1 órája

Ruhák kaptak lángra Nyíradonyban, a tűz még a berendezésre is átterjedt

Címkék#Nyíradony#tűz#tűzoltó

A házat át is kellett szellőztetni. A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat.

Haon.hu

Tűz keletkezett egy nyíradonyi családi házban, a Táncsics Mihály úton. Az ingatlanban mintegy egy négyzetméteren ruhanemű, szemét és komód égett – számolt be róla kedden kora este a katasztrófavédelem

Tűz miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelemhez
Tűz miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelemhez
Forrás: MW-archív

A város hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat és ventilátorral átszellőztetik a házat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

