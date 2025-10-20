Kábelek gyulladtak ki egy hajdú-bihari házban, a lángok tovább is terjedtek

Tűz keletkezett Bocskaikertben, a Kulacs úton, egy családi ház padlásterében, ahol kábelek égtek – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a tűz átterjedt kismértékben a tetőszerkezetre is. Az ott lévők a tűzet eloltották, a debreceni hivatásos tűzoltók hőkamerával vizsgálták át az épületet.

Egy családi ház padlásterében, keletkezett tűz a Bocskaikertben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Derecske közelében is tűz ütött ki

Vasárnap hajnalban ezer négyzetméteren lekaszált nád égett Derecske közelében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Ajánljuk még: