2 órája
Kábelek gyulladtak ki egy hajdú-bihari házban, a lángok tovább is terjedtek
A hét utolsó napján sem pihentek a hajdú-bihari tűzoltók. Egy családi ház padlásterében, keletkezett tűzhöz is riasztották a katasztrófavédelem munkatársait.
Tűz keletkezett Bocskaikertben, a Kulacs úton, egy családi ház padlásterében, ahol kábelek égtek – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a tűz átterjedt kismértékben a tetőszerkezetre is. Az ott lévők a tűzet eloltották, a debreceni hivatásos tűzoltók hőkamerával vizsgálták át az épületet.
Derecske közelében is tűz ütött ki
Vasárnap hajnalban ezer négyzetméteren lekaszált nád égett Derecske közelében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
