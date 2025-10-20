október 20., hétfő

Tűz

2 órája

Kábelek gyulladtak ki egy hajdú-bihari házban, a lángok tovább is terjedtek

Címkék#családi ház#tűz#tűzoltó#Hajdú-Bihar

A hét utolsó napján sem pihentek a hajdú-bihari tűzoltók. Egy családi ház padlásterében, keletkezett tűzhöz is riasztották a katasztrófavédelem munkatársait.

Haon.hu

Tűz keletkezett Bocskaikertben, a Kulacs úton, egy családi ház padlásterében, ahol kábelek égtek  – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a tűz átterjedt kismértékben a tetőszerkezetre is. Az ott lévők a tűzet eloltották, a debreceni hivatásos tűzoltók hőkamerával vizsgálták át az épületet. 

TI_20240722_Tűz ütött ki egy derecskei házban_HAON (8)
Egy családi ház padlásterében, keletkezett tűz a Bocskaikertben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Derecske közelében is tűz ütött ki

Vasárnap hajnalban ezer négyzetméteren lekaszált nád égett Derecske közelében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. 

Ajánljuk még:

 

