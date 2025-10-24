Tűz
53 perce
Lángokban áll egy ház Nagyrábén!
Teljes terjedelmében ég az épület. A tüzet több vízsugárral oltják a tűzoltók.
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy vályogház Nagyrábén, a Kölcsey Ferenc utcában. A helyszínre berettyóújfalui és szeghalmi hivatásos, valamint helyi önkéntes tűzoltók vonultak – tudatta a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság pénteken késő délután.
Hozzátették, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat.
