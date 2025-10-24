Lángokban áll egy ház Nagyrábén!

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy vályogház Nagyrábén, a Kölcsey Ferenc utcában. A helyszínre berettyóújfalui és szeghalmi hivatásos, valamint helyi önkéntes tűzoltók vonultak – tudatta a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság pénteken késő délután.

Tűz ütött ki Nagyrábén, teljes terjedelmében ég egy vályogház

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzátették, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat.

