október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

53 perce

Lángokban áll egy ház Nagyrábén!

Címkék#vízsugár#tűz#vályogház#Nagyrábé

Teljes terjedelmében ég az épület. A tüzet több vízsugárral oltják a tűzoltók.

Haon.hu

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy vályogház Nagyrábén, a Kölcsey Ferenc utcában. A helyszínre berettyóújfalui és szeghalmi hivatásos, valamint helyi önkéntes tűzoltók vonultak – tudatta a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság pénteken késő délután. 

5S5A9171
Tűz ütött ki Nagyrábén, teljes terjedelmében ég egy vályogház
Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzátették, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu