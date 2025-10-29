Tűz ütött ki a debreceni épületben, a lakónak költöznie kellett

Melléképület égett teljes terjedelmében kedden Debrecenben, a Csenderes utcában. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik vízsugárral oltották el a lángokat – számolt be róla ügyeleti közleményében szerda reggel a katasztrófavédelem.

Hatalmas lángokkal tombolt a tűz

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az épületben egy ember lakott, ő nem sérült meg, de ideiglenesen rokonokhoz költözött.

