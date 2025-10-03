Sziréna
1 órája
Tűz volt Debrecen belvárosában, riasztották a tűzoltókat is – fotókkal
A lángok egy kukában keletkeztek. A tűzoltók már kora reggel riasztást kaptak.
Kisméretű kuka lángolt pénteken kora reggel Debrecenben, a Piac utca és Kossuth utca kereszteződésénél. Papp-Kunkli Nórától tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője elmondta, az esethez a debreceni tűzoltók vonultak ki.
Mint megtudtuk, a tűzoltók végül két palack vízzel oltották el a lángokat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
4 órája
Életveszélyesen megsérült a fiatal férfi, aki autójával a betonkerítésbe csapódott, majd felborult Debrecenben - fotókkal, videókkal
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
17 órája
Sarkvidéki hideg éri el Hajdú-Bihart, leesik az októberi hó? Fordulatot jósol a meteorológus!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre