Sziréna

1 órája

Tűz volt Debrecen belvárosában, riasztották a tűzoltókat is – fotókkal

A lángok egy kukában keletkeztek. A tűzoltók már kora reggel riasztást kaptak.

Haon.hu

Kisméretű kuka lángolt pénteken kora reggel Debrecenben, a Piac utca és Kossuth utca kereszteződésénél. Papp-Kunkli Nórától tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője elmondta, az esethez a debreceni tűzoltók vonultak ki. 

Tűz ütött ki egy kukában péntek hajnalban
Forrás: Olvasói fotó

Mint megtudtuk, a tűzoltók végül két palack vízzel oltották el a lángokat. 

Két palack vízzel oltották el a tüzet
Forrás: Olvasói fotó

