Tűz volt Debrecen belvárosában, riasztották a tűzoltókat is – fotókkal

Kisméretű kuka lángolt pénteken kora reggel Debrecenben, a Piac utca és Kossuth utca kereszteződésénél. Papp-Kunkli Nórától tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője elmondta, az esethez a debreceni tűzoltók vonultak ki.

Tűz ütött ki egy kukában péntek hajnalban

Forrás: Olvasói fotó

Mint megtudtuk, a tűzoltók végül két palack vízzel oltották el a lángokat.

Két palack vízzel oltották el a tüzet

Forrás: Olvasói fotó

