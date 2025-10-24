október 24., péntek

Sziréna

2 órája

Kigyulladt egy kuka a Bem téren, a tűzoltók is beavatkoztak!

Csütörtökön is érkezett riasztás a Hajdú-Bihari tűzoltóságokra. Tűzhöz és lehasadt faághoz riasztották a vármegyei katasztrófavédőket.

Haon.hu

Kigyulladt egy kuka Debrecenben, a Bem téren, csütörtök este – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, az egység egy palack vízzel oltotta el a lángokat.

Tűzhöz és lehasadt faághoz riasztották a vármegyei katasztrófavédőket
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Egyéb beavatkozások

  • Csütörtök reggel egy harminc méteres nyárfához riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, a Külső-Diószegi útra. Ágai lehasadtak és lakóházat veszélyeztettek. A tűzoltó gépezetes tolólétrán keresztül láncfűrész távolították el az ágakat.
