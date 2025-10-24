Sziréna
2 órája
Kigyulladt egy kuka a Bem téren, a tűzoltók is beavatkoztak!
Csütörtökön is érkezett riasztás a Hajdú-Bihari tűzoltóságokra. Tűzhöz és lehasadt faághoz riasztották a vármegyei katasztrófavédőket.
Kigyulladt egy kuka Debrecenben, a Bem téren, csütörtök este – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, az egység egy palack vízzel oltotta el a lángokat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Egyéb beavatkozások
- Csütörtök reggel egy harminc méteres nyárfához riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, a Külső-Diószegi útra. Ágai lehasadtak és lakóházat veszélyeztettek. A tűzoltó gépezetes tolólétrán keresztül láncfűrész távolították el az ágakat.
Ajánljuk még:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre