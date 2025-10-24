Kigyulladt egy kuka a Bem téren, a tűzoltók is beavatkoztak!

Kigyulladt egy kuka Debrecenben, a Bem téren, csütörtök este – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, az egység egy palack vízzel oltotta el a lángokat.

Tűzhöz és lehasadt faághoz riasztották a vármegyei katasztrófavédőket

Forrás: Illusztráció / MW-archív

