Hajdú-bihari ingatlanban csaptak fel a lángok, a födémet is meg kellett bontani miatta

Tűz keletkezett egy csökmői, Rákóczi utcai házban. Az épület kamrája gyulladt ki, a lakók elkezdték kipakolni a helyiséget. A szeghalmi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet, amely nem terjedt át a főépületre – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Tűz miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelemhez

Forrás: MW-archív

Mint írták, az egység megbontja a sárfödémet, izzó részek után kutatva. A helyszínen vannak a társhatóságok is.

