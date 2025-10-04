október 4., szombat

Sziréna

1 órája

Hajdú-bihari ingatlanban csaptak fel a lángok, a födémet is meg kellett bontani miatta

Címkék#Csökmő#katasztrófavédelem#tűz#tűzoltó

Szombat délután érkezett a riasztás. A tűzoltók a lángok eloltása után is a helyszínen dolgoznak.

Haon.hu

Tűz keletkezett egy csökmői, Rákóczi utcai házban. Az épület kamrája gyulladt ki, a lakók elkezdték kipakolni a helyiséget. A szeghalmi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet, amely nem terjedt át a főépületre – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Tűz miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelemhez
Forrás: MW-archív
Forrás: MW-archív

 Mint írták, az egység megbontja a sárfödémet, izzó részek után kutatva. A helyszínen vannak a társhatóságok is.

