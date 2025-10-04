Sziréna
1 órája
Hajdú-bihari ingatlanban csaptak fel a lángok, a födémet is meg kellett bontani miatta
Szombat délután érkezett a riasztás. A tűzoltók a lángok eloltása után is a helyszínen dolgoznak.
Tűz keletkezett egy csökmői, Rákóczi utcai házban. Az épület kamrája gyulladt ki, a lakók elkezdték kipakolni a helyiséget. A szeghalmi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet, amely nem terjedt át a főépületre – számolt be róla a katasztrófavédelem.
Mint írták, az egység megbontja a sárfödémet, izzó részek után kutatva. A helyszínen vannak a társhatóságok is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Társasház
8 órája
Fogta, majd a motorháztetőre tette a kutyapiszkot Debrecenben, ezt üzente mellé!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre