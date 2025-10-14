október 14., kedd

Kiderült, egy gyerek gyújtogatott a hajdú-bihari sportpályánál! Odalett egy épület, bennégett a csapat felszerelése

Címkék#kiskorú gyerek#tűz#Egyek

Több mint négymillió forint kára keletkezett. A tűz átterjedt a szomszédban lévő épületre, ami lángra kapott és teljesen leégett Egyeken.

Haon.hu

A vádirat szerint a 14 éves fiú 2024. május 2-án, délután két kiskorú ismerősével Egyeken, egy sportpálya melletti játszótéren tartózkodott – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. Mint írták, a földön nagy mennyiségű nyárfa virág gyűlt össze, amiket a kerítés elé egy kupacba összefújt a szél.

Tűz miatt leégett az egyeki épület
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Szórakozásból gyújtotta a tűzet, leégett az egyeki épület

Az elkövető a nála lévő öngyújtóval szórakozásból meggyújtotta a felhalmozódott virágzatot, amitől az lángra kapott, és a tűz terjedni kezdett. Emiatt a vádlott, és egyik ismerőse megijedtek, és a lábukkal taposva, valamint a földről felvett homokkal próbálták eloltani a tüzet. Próbálkozásuk nem vezetett eredményre, mert a földön elterülő virágzaton az enyhe szélben továbbterjedt a tűz, és a játszótér kerítésénél lévő növényzet is lángra kapott, emiatt a három fiú megijedt, és elfutott. Közben érkezett a helyszínre egy kiskorú fiú, aki a mobiltelefonjáról értesítette a segélyhívó szolgálatot.

A katasztrófavédelem munkatársai perceken belül a helyszínre értek, de közben a tűz átterjedt a szomszédban lévő épületre, ami lángra kapott és teljesen leégett, így a helyi sportegyesületnek az épületben tárolt felszerelései megsemmisültek. A tűz folytán az egyesületnek, és az épület tulajdonosának több mint négymillió forint kára keletkezett, ami nem térült meg, ezért a nyomozás során kérték annak megfizetését.

A Debreceni Járási Ügyészség a fiatalkorút garázdaság vétségével vádolja. Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság a fiút intézkedésként bocsássa próbára, állapítsa meg, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll, továbbá kötelezze az okozott kár megfizetésére.

