Kék hírek

1 órája

Munka közben gyulladt ki egy társasház teteje Debrecenben!

A szigetelés kapott lángokra. A tűzoltók emellett egy balesethez is vonultak Debrecenben.

Haon.hu

Munkálatok közben kapott lángra a szigetelés csütörtökön délelőtt Debrecenben, a Sínai Miklós utca egyik társasházának tetején. Az öt négyzetméternyi területen égő tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott tartózkodók egy porral oltóval, eloltották. Az egység kéziszerszámok segítségével végezte el az utómunkálatokat – írta ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Kigyulladt a szigetelés a munkálatok közben Debrecenben. A tűzoltók az utómunkálatokat végezték el
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délelőtt Debrecenben, a Bartók Béla úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen ketten utaztak, a mentőszolgálat mindenkit kórházba szállított. A baleset helyszínéről készült felvételeket megnézhetitek ebben a cikkben:

