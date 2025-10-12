október 12., vasárnap

Tűz

1 órája

Tűz ütött ki az egyik debreceni lakásban, a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk

A hajdú-bihari tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. Vasárnap délután keletkezett tűz egy debreceni lakóházban.

Haon.hu

Tűz keletkezett egy debreceni lakóház konyhájában, a Józsakert utcában, ahol használati tárgyak égtek – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a város önkéntes tűzoltói porral oltóval kezdték oltani a lángokat, majd az utánuk kiérkezett hivatásos egység egy vízsugárral fejezte be a végleges oltást. 

Vasárnap délután keletkezett tűz egy debreceni lakóházban
Fotó: Illusztráció / MW-archív

A tűzoltók jelenleg az utómunkálatoknál tartanak.

