Ügyeleti hírek

1 órája

Brutális fotókon az esti tűz, ennyi maradt a debreceni vendéglátóhely udvarából – fotókkal

Hatalmas lángokkal égtek a tárgyak. A tűzoltókat azonnal riasztani kellett.

Haon.hu

Berendezési tárgyak égtek egy vendéglátó hely udvarán a debreceni Józsai utcában. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet – számolt be róla ügyeleti összefoglalójában a katasztrófavédelem

Hatalmas tűz volt egy vendéglátóhely udvarán
Hatalmas tűz volt egy vendéglátóhely udvarán
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

További képek itt érhetőek el:

Berendezési tárgyak égtek egy debreceni vendéglátóhely udvarán

Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűz mellett balesetek is voltak

Egy traktor felborult Hajdúhadház közelében és teljesen elzárta az utat. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók daru segítségével állították fel a traktort és szüntették meg az útakadályt. A jármű vezetője nem sérült meg a balesetben.

Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény térségében

Fotók: Tóth Imre

Árokba borult egy autó csütörtök késő este Hajdúböszörmény-Hajdúvid között. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók az autó vezetőjét feszítő-vágóval szabadították ki a roncsból. A tűzoltók az autót áramtalanították és a kerekeire állították, a mentőszolgálat pedig a sérültet kórházba szállította.

Két méter mély árokba esett egy idős ember a bicikliével Balmazújvároson, a Vasút soron. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy bord segítségével emelték ki a sérültet.

Egyéb beavatkozások:

  • Faágakat távolítottak el a tűzoltók csütörtökön Hajdúszoboszlón és Debrecenben is, mert azok a gyalogos és a közúti forgalmat veszélyeztették.
  • Egy hektáros területen égett a bozótos Nyírmihálydiban, a Temető utca végében. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel és vízsugárral oltották el.

