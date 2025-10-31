Brutális fotókon az esti tűz, ennyi maradt a debreceni vendéglátóhely udvarából – fotókkal

Árokba borult egy autó csütörtök késő este Hajdúböszörmény-Hajdúvid között. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók az autó vezetőjét feszítő-vágóval szabadították ki a roncsból. A tűzoltók az autót áramtalanították és a kerekeire állították, a mentőszolgálat pedig a sérültet kórházba szállította.

Két méter mély árokba esett egy idős ember a bicikliével Balmazújvároson, a Vasút soron. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy bord segítségével emelték ki a sérültet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

Faágakat távolítottak el a tűzoltók csütörtökön Hajdúszoboszlón és Debrecenben is, mert azok a gyalogos és a közúti forgalmat veszélyeztették.

Egy hektáros területen égett a bozótos Nyírmihálydiban, a Temető utca végében. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel és vízsugárral oltották el.

Ajánljuk még: