Brutális fotókon az esti tűz, ennyi maradt a debreceni vendéglátóhely udvarából – fotókkal
Hatalmas lángokkal égtek a tárgyak. A tűzoltókat azonnal riasztani kellett.
Berendezési tárgyak égtek egy vendéglátó hely udvarán a debreceni Józsai utcában. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet – számolt be róla ügyeleti összefoglalójában a katasztrófavédelem.
Berendezési tárgyak égtek egy debreceni vendéglátóhely udvaránFotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A tűz mellett balesetek is voltak
Egy traktor felborult Hajdúhadház közelében és teljesen elzárta az utat. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók daru segítségével állították fel a traktort és szüntették meg az útakadályt. A jármű vezetője nem sérült meg a balesetben.
Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény térségébenFotók: Tóth Imre
Árokba borult egy autó csütörtök késő este Hajdúböszörmény-Hajdúvid között. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók az autó vezetőjét feszítő-vágóval szabadították ki a roncsból. A tűzoltók az autót áramtalanították és a kerekeire állították, a mentőszolgálat pedig a sérültet kórházba szállította.
Két méter mély árokba esett egy idős ember a bicikliével Balmazújvároson, a Vasút soron. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy bord segítségével emelték ki a sérültet.
Egyéb beavatkozások:
- Faágakat távolítottak el a tűzoltók csütörtökön Hajdúszoboszlón és Debrecenben is, mert azok a gyalogos és a közúti forgalmat veszélyeztették.
- Egy hektáros területen égett a bozótos Nyírmihálydiban, a Temető utca végében. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel és vízsugárral oltották el.
