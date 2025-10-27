2 órája
Lángok martalékává vált egy hajdú-bihari épület a vihar után
Egy személyi sérülés történt. Több épülettűz is volt az elmúlt hét utolsó napján.
Mint arról vasárnap már portálunk is beszámolt, teljes terjedelmében égett egy épület vasárnap hajnalban Nádudvaron, a Kabai utcában. A katasztrófavédelem közleménye szerint püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat.
A tűzben senki sem sérült meg. Az esetről, amelyet feltehetően egy villámcsapás okozott, bővebben az alábbi cikkünkben írtunk:
Tűz pusztított és baleset is történt
Egy garázs tetőszerkezete égett vasárnap hajnalban Hajdúböszörményben, a Polgári utcában. A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.
Villanyoszlopnak ütközött egy autó Debrecenben, a Bégány utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig az autó vezetőjét kórházba szállította.
Egyéb beavatkozások:
- Hajdúböszörményben, a Munkácsy Mihály utcában egy fa egyik ága lehasadt és a forgalmat akadályozta. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be.
- Egy szennyvízcsatornába szorult egy macska, vasárnap este Debrecenben, a Sólyom utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy deszka segítségével szabadították ki az állatot, amely az eset során nem sérült meg.
