Lángok martalékává vált egy hajdú-bihari épület a vihar után

Mint arról vasárnap már portálunk is beszámolt, teljes terjedelmében égett egy épület vasárnap hajnalban Nádudvaron, a Kabai utcában. A katasztrófavédelem közleménye szerint püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat.

Hatalmas tűz pusztított a vihart követően

Forrás: Facebook / Maczik Erika

A tűzben senki sem sérült meg. Az esetről, amelyet feltehetően egy villámcsapás okozott, bővebben az alábbi cikkünkben írtunk: