Ügyeleti hírek

2 órája

Lángok martalékává vált egy hajdú-bihari épület a vihar után

Címkék#Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Egy személyi sérülés történt. Több épülettűz is volt az elmúlt hét utolsó napján.

Haon.hu

Mint arról vasárnap már portálunk is beszámolt, teljes terjedelmében égett egy épület vasárnap hajnalban Nádudvaron, a Kabai utcában. A katasztrófavédelem közleménye szerint püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. 

Hatalmas tűz pusztított a vihart követően
Hatalmas tűz pusztított a vihart követően
Forrás: Facebook / Maczik Erika

A tűzben senki sem sérült meg. Az esetről, amelyet feltehetően egy villámcsapás okozott, bővebben az alábbi cikkünkben írtunk:

Tűz pusztított és baleset is történt

Egy garázs tetőszerkezete égett vasárnap hajnalban Hajdúböszörményben, a Polgári utcában. A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

Villanyoszlopnak ütközött egy autó Debrecenben, a Bégány utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig az autó vezetőjét kórházba szállította.

Egyéb beavatkozások:

  • Hajdúböszörményben, a Munkácsy Mihály utcában egy fa egyik ága lehasadt és a forgalmat akadályozta. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be.
  • Egy szennyvízcsatornába szorult egy macska, vasárnap este Debrecenben, a Sólyom utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy deszka segítségével szabadították ki az állatot, amely az eset során nem sérült meg.

