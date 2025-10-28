október 28., kedd

Kigyulladt egy tároló Álmosdon, a lángok gyorsan tovább is terjedtek

Címkék#Álmosd#épület#tűz#tűzoltó

Ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna a hét. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Haon.hu

Teljes terjedelmében égett egy családi házzal egybeépített tizenkét négyzetméteres tároló épület, hétfő kora hajnalban Álmosdon, az Árpád utcában. A tűz részben átterjedt a ház tetőszerkezetére is – számolt be róla ügyeleti összesítőjében kedd délelőtt a katasztrófavédelem.

Tűz pusztított Álmosdon
Tűz pusztított Álmosdon
Forrás: Napló-archív

A létavértesi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

