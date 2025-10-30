Sziréna
52 perce
Fotókon a böszörményi traktorbaleset, videón a mentés pillanatai!
A teljes utat elzárta a felborult traktor. A traktorbaleset helyszínén a tűzoltók segítségére is szükség volt.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, traktorbaleset történt Hajdúböszörmény és Újfehértó között csütörtök délelőtt. Az eset a 3509-es út 7-es kilométerszelvényénél történt, a jármű és vontatványa forgalmi akadályt is képzett. A traktorban csak annak sofőrje utazott, a műszaki mentés idejére útzárra is szükség volt.
További fotók a böszörményi traktorbalesetről:
Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény térségébenFotók: Tóth Imre
Videó a baleset helyszínéről és a mentés pillanatairól:
