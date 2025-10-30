október 30., csütörtök

Fotókon a böszörményi traktorbaleset, videón a mentés pillanatai!

A teljes utat elzárta a felborult traktor. A traktorbaleset helyszínén a tűzoltók segítségére is szükség volt.

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, traktorbaleset történt Hajdúböszörmény és Újfehértó között csütörtök délelőtt. Az eset a 3509-es út 7-es kilométerszelvényénél történt, a jármű és vontatványa forgalmi akadályt is képzett. A traktorban csak annak sofőrje utazott, a műszaki mentés idejére útzárra is szükség volt.

Traktor balesetezett Hajdúböszörmény és Újfehértő között csütörtök délelőtt
Traktor balesetezett Hajdúböszörmény és Újfehértő között csütörtök délelőtt
Forrás: Tóth Imre

További fotók a böszörményi traktorbalesetről:

Traktorbaleset történt Hajdúböszörmény térségében

Fotók: Tóth Imre

Videó a baleset helyszínéről és a mentés pillanatairól:

