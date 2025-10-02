október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vallomás

52 perce

Fordulat a vénkerti szemkiverés ügyében: megszólalt a hajléktalan, ő máshogy emlékszik – videóval

Címkék#Tények#debrecen#támadás#vénkert

Bíróság elé állítással folytatódott tovább az ügy. Az egyik gyanúsított viszont teljesen másképp mesélte el a támadás részleteit.

Haon.hu

Hajléktalan ismerőse támadt rá még 2024 októberében Mányik Gáborra a debreceni Vénkertben egy közös italozást követő vita után. Az esetről, mint arról már többször is beszámoltunk, a szánkódombnál történt, amikor a férfi számonkérte a támadóját az ellopott 5 ezer forint miatt. A támadást követően a sértett körülbelül 2,5 órát feküdt magatehetetlenül, mire rátaláltak. Gábor ezt követően jobb szemére elvesztette a látását, valamint több fogát is ki kellett húzni. Az ügy két gyanúsítottját most állították volna bíróság elé, de végül csak egyikük jelent meg.

Megszólalt az egyik feltételezett támadó is a vénkerti támadás ügyében
Megszólalt az egyik feltételezett támadó is a vénkerti támadás ügyében
Forrás: TV2 / Tények

Mint az a Tények híradásából kiderült, az a férfi maradt távol az előkészítő ülésről, aki a gyanú szerint kinyomta Gábor szemét. Társa viszont, aki azért került a vádlottak padjára, mert nem nyújtott segítséget, jelen volt, rá elzárást és közmunkát kért az ügyészség, de a férfi nem vallotta magát bűnösnek. Sőt, azt állította, hogy a barátjával csak védekeztek, mivel Gábor támadta meg őket. 

Én is kaptam, nem is keveset, négy-ötöt, öklöst, de kibírtam

– mondta el a férfi az ülésen. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A vallomást Gábor a Tények stábjától hallotta, amin nagyon felháborodott. 

Határozottan elutasítom, ugyanis azért nem volt a rendőrségen szembesítés, mert egybehangzóan beismerő vallomást tettek, 100 százalékban egyezett az én vallomásommal az övék

– nyilatkozta a hírműsornak Mányik Gábor.

Mint kiderült, a sértett az előkészítő ülésen 3 millió forint kártérítést is bejelentett, amiért a brutális férfiak tönkretették az életét. Erről és a támadói bűnösségéről később dönt a bíróság. 

Így tette tönkre a támadás Gábor életét

A nyár folyamán portálunk felkereste Gábort, mivel kíváncsiak voltunk rá, hogyan élte meg a támadást, illetve hogyan alakul az élete azóta. A sértett akkor elmondta, hogy amíg nem műtötték ki a jobb szemgolyóját, nagyon nagy fájdalmai voltak, később pedig azzal szembesült, hogy sehol nem kap így normális munkát. 

Mint akkor megtudtuk, 62 százalék C2-es kategóriára leszázalékolták, azonban leszázalékolási nyugdíjat nem kaphat, ugyanis korábban több éven keresztül külföldön dolgozott, így nincs meg a támogatáshoz szükséges magyarországi munkaviszonyban töltött időtartam.

A teljes beszélgetést itt olvashatja el:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu