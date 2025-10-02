52 perce
Fordulat a vénkerti szemkiverés ügyében: megszólalt a hajléktalan, ő máshogy emlékszik – videóval
Bíróság elé állítással folytatódott tovább az ügy. Az egyik gyanúsított viszont teljesen másképp mesélte el a támadás részleteit.
Hajléktalan ismerőse támadt rá még 2024 októberében Mányik Gáborra a debreceni Vénkertben egy közös italozást követő vita után. Az esetről, mint arról már többször is beszámoltunk, a szánkódombnál történt, amikor a férfi számonkérte a támadóját az ellopott 5 ezer forint miatt. A támadást követően a sértett körülbelül 2,5 órát feküdt magatehetetlenül, mire rátaláltak. Gábor ezt követően jobb szemére elvesztette a látását, valamint több fogát is ki kellett húzni. Az ügy két gyanúsítottját most állították volna bíróság elé, de végül csak egyikük jelent meg.
Mint az a Tények híradásából kiderült, az a férfi maradt távol az előkészítő ülésről, aki a gyanú szerint kinyomta Gábor szemét. Társa viszont, aki azért került a vádlottak padjára, mert nem nyújtott segítséget, jelen volt, rá elzárást és közmunkát kért az ügyészség, de a férfi nem vallotta magát bűnösnek. Sőt, azt állította, hogy a barátjával csak védekeztek, mivel Gábor támadta meg őket.
Én is kaptam, nem is keveset, négy-ötöt, öklöst, de kibírtam
– mondta el a férfi az ülésen.
A vallomást Gábor a Tények stábjától hallotta, amin nagyon felháborodott.
Határozottan elutasítom, ugyanis azért nem volt a rendőrségen szembesítés, mert egybehangzóan beismerő vallomást tettek, 100 százalékban egyezett az én vallomásommal az övék
– nyilatkozta a hírműsornak Mányik Gábor.
Mint kiderült, a sértett az előkészítő ülésen 3 millió forint kártérítést is bejelentett, amiért a brutális férfiak tönkretették az életét. Erről és a támadói bűnösségéről később dönt a bíróság.
Így tette tönkre a támadás Gábor életét
A nyár folyamán portálunk felkereste Gábort, mivel kíváncsiak voltunk rá, hogyan élte meg a támadást, illetve hogyan alakul az élete azóta. A sértett akkor elmondta, hogy amíg nem műtötték ki a jobb szemgolyóját, nagyon nagy fájdalmai voltak, később pedig azzal szembesült, hogy sehol nem kap így normális munkát.
Mint akkor megtudtuk, 62 százalék C2-es kategóriára leszázalékolták, azonban leszázalékolási nyugdíjat nem kaphat, ugyanis korábban több éven keresztül külföldön dolgozott, így nincs meg a támogatáshoz szükséges magyarországi munkaviszonyban töltött időtartam.
A teljes beszélgetést itt olvashatja el:
Nincs bocsánat a vénkerti támadásra, kisiklott életét próbálja helyretenni a fél szemére megvakult Gábor
