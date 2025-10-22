Döbbenet! Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba, rengetegen megsérültek! - fotókkal!

Szörnyű baleset történt szerda reggel Szolnokon: a Varga Katalin Gimnáziumba csapódott egy busz. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint a jármű egy fát is kidöntött, az eset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

A szoljon.hu beszámolója szerint a mentők nagy erőkkel érkeztek a baleset helyszínére, a mentést a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével, teljes útzár mellett kezdték meg.

A szolnoki buszbaleset helyszíni fotóit és videót a szoljon.hu cikkében találnak.

