Döbbenet! Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba, rengetegen megsérültek! - fotókkal!
Több tucat sérültről érkezett helyszíni információ. Brutális képet fest a szolnoki buszbaleset helyszíne.
Szörnyű baleset történt szerda reggel Szolnokon: a Varga Katalin Gimnáziumba csapódott egy busz. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint a jármű egy fát is kidöntött, az eset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.
Szolnoki buszbaleset: mentőhelikopter is a helyszínre sietett!
A szoljon.hu beszámolója szerint a mentők nagy erőkkel érkeztek a baleset helyszínére, a mentést a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével, teljes útzár mellett kezdték meg.
A szolnoki buszbaleset helyszíni fotóit és videót a szoljon.hu cikkében találnak.
