Az ebédje mellett végezték ki a hajdú-bihari asszonyt, 36-szor szúrt a könyörtelen vállalkozó – videóval

Csendes, tisztességes hely Szentpéterszeg. Erről számoltak be a helyiek a sajtónak, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a rendőrség munkatársai elhagyták a falut 2018. október 8-án. A településen még csak lopást sem tapasztaltak a lakók, ám pontosan 7 évvel ezelőtt megrázta a környéket a brutális szentpéterszegi gyilkosság, melynek részleteit a Hajdú-bihari Napló segítségével idéztük fel.

Rendőrségi helyszínelés a szentpéterszegi gyilkosság után

Forrás: Napló-archív

Mint a lap korabeli számában írja, a tragikus hétfői napon bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy férfi késsel támadt a feleségére. A kiérkező egyenruhások már csak a nő holttestét találták meg a teraszon, miközben a feltételezett elkövető egy késsel a kezében hadonászott. A családfő ezt követően bezárkózott a házba, és öngyilkossággal fenyegetőzött. A hír hallatán a Napló stábja is a helyszínre érkezett. A szomszédoktól az újságírók megtudták, a férj, M. Árpád egy évvel korábban már próbálkozott öngyilkossággal, akkor benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta magát. Végül sikerült megmenteni, és azóta nem történt hasonló eset a gyilkosság napjáig. Az 56 éves férfinak, aki egyébként vállalkozóként kereste a kenyerét, a környékbeliek szerint gyakran volt féltékenységi rohama, állításuk szerint ez lehetett végül felesége veszte.

Érthetetlen ez az egész, én egy rossz szót nem tudok róluk mondani, köszönő viszonyban voltunk velük, csendes, tisztességes embereknek ismertük őket

– mesélte akkor egyik szomszédjuk, Ilona.

A szentpéterszegi gyilkosság helyszíne 2018-ban a Napló archív fotóján

Forrás: Napló-archív

Sikeres TEK-akció során elfogták a tettest

Végül a helyszínre érkező kommandósok tudták elfogni a férfit. A TEK-esek a helyszíni információk alapján a lakóépülettel párhuzamos utca felől, a telkeken át közelítették meg az elkövetőt, majd lövéseknek tűnő zaj hallatszott, ez valószínűleg hanggránátoktól eredt, amelyeket akkor használtak a rendőrök, amikor ártalmatlanították a feltételezett elkövetőt.

A lap tudósítója azt is megjegyezte, a házba zárkózott férfi elfogása előtt háziorvosát követelte, feltehetőleg pszichés problémákkal küzdött.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!