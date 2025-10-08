49 perce
Az ebédje mellett végezték ki a hajdú-bihari asszonyt, 36-szor szúrt a könyörtelen vállalkozó – videóval
Harminchat késszúrással ölte meg a feleségét, majd bezárkózott a házba és a háziorvosát követelte. A szentpéterszegi gyilkosság megrázta az egész falut.
Csendes, tisztességes hely Szentpéterszeg. Erről számoltak be a helyiek a sajtónak, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a rendőrség munkatársai elhagyták a falut 2018. október 8-án. A településen még csak lopást sem tapasztaltak a lakók, ám pontosan 7 évvel ezelőtt megrázta a környéket a brutális szentpéterszegi gyilkosság, melynek részleteit a Hajdú-bihari Napló segítségével idéztük fel.
Mint a lap korabeli számában írja, a tragikus hétfői napon bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy férfi késsel támadt a feleségére. A kiérkező egyenruhások már csak a nő holttestét találták meg a teraszon, miközben a feltételezett elkövető egy késsel a kezében hadonászott. A családfő ezt követően bezárkózott a házba, és öngyilkossággal fenyegetőzött. A hír hallatán a Napló stábja is a helyszínre érkezett. A szomszédoktól az újságírók megtudták, a férj, M. Árpád egy évvel korábban már próbálkozott öngyilkossággal, akkor benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta magát. Végül sikerült megmenteni, és azóta nem történt hasonló eset a gyilkosság napjáig. Az 56 éves férfinak, aki egyébként vállalkozóként kereste a kenyerét, a környékbeliek szerint gyakran volt féltékenységi rohama, állításuk szerint ez lehetett végül felesége veszte.
Érthetetlen ez az egész, én egy rossz szót nem tudok róluk mondani, köszönő viszonyban voltunk velük, csendes, tisztességes embereknek ismertük őket
– mesélte akkor egyik szomszédjuk, Ilona.
Sikeres TEK-akció során elfogták a tettest
Végül a helyszínre érkező kommandósok tudták elfogni a férfit. A TEK-esek a helyszíni információk alapján a lakóépülettel párhuzamos utca felől, a telkeken át közelítették meg az elkövetőt, majd lövéseknek tűnő zaj hallatszott, ez valószínűleg hanggránátoktól eredt, amelyeket akkor használtak a rendőrök, amikor ártalmatlanították a feltételezett elkövetőt.
A lap tudósítója azt is megjegyezte, a házba zárkózott férfi elfogása előtt háziorvosát követelte, feltehetőleg pszichés problémákkal küzdött.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szentpéterszegi gyilkosság: a családi tragédia részletei
M. Árpád ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint a férfi betegesen féltékeny volt, emiatt gyakran bántalmazta feleségét, több alkalommal megütötte és megverte. A Berettyóújfalui Járásbíróság súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt jogerősen is elítélte, miután egy nyújtófával megverte az asszonyt. Egy veszekedés során egyik fiuk állt a nő és férje közé 2018 májusában, ezt követően a vádlott a fiát akarta hasba szúrni egy késsel.
Árpádnak rögeszméjévé vált Rozália hűtlensége, több családtagjára és más férfiakra is gyanakodott, ezért egy alkalommal Budapestre utazott a feleségével, hogy alávesse egy hazugságvizsgálatnak, amely megalapozta, hogy a nő igazat mond. Ennek ellenére a férfi továbbra sem hitt a nő igazában.
Az október 8-ai tragikus napon az asszony éppen ebédet főzött a ház teraszán, amikor a férfi erősen agresszív állapotba került, felkapott az asztalról egy húsz centis kést, amivel mellkason szúrta a nőt, aki a földre esett. A magából kikelt férj további harmincöt alkalommal szúrta meg feleségét, az asszony perceken belül elvérzett és a helyszínen meghalt.
A Debreceni Törvényszéken 2020 márciusában tartott a ügyben előkészítő ülést, ahol a Haon újságírója is részt vett. A vádlott az ülésen nem tett beismerő nyilatkozatot, bár a gyilkosságot nem tagadta. Többnyire neje hűtlenségét próbálta bizonygatni, és arról beszélt, egyébként milyen jól megvoltak a feleségével. A bírónak egy 2016-os, horvátországi közös nyaralásuk előtt készült képet is mutatott, amivel igazolni akarta jó kapcsolatukat.
Az is mondta, nem az ítélet érdekli, hiszen a lelkiismeretével nem fog tudni elszámolni. Úgy érezte nincs értelme az életének, és erkölcsileg nem tudja elfogadni, hogy embert ölt. Azzal kapcsolatban azonban sajnálatát fejezte ki, hogy nem sikerült bebizonyítania Rozália hűtlenségét.
A Debreceni Törvényszék 2020 novemberében meghozott végzésében életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a férfit, aki leghamarabb a büntetés letöltésétől számítva 30 év múlva szabadulhat.
A rendőrség M. Árpád elfogásáról videót is készített, amely itt látható:
Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, a vezetőjét újra kellett éleszteni – fotókkal
Révbe ért a Hajdúszoboszló nagy projektje, fotókon mutatjuk a megújult sporttelepet – fotókkal, videóval