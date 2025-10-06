2 órája
Bejelzett az érzékelő, mérgező gáz volt Berekböszörményben!
A tűzoltók méréseket végeztek. Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő egy hajdú-bihari gázkazánnál.
Szén-monoxid-érzékelő adott le jelzéseket vasárnap délelőtt, egy nyílt égésterű gázkazán mellett Berekböszörményben, a Köztársasági utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, annak eredményei kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. Az eset során senki sem sérült meg – írja vasárnapi összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Egyéb beavatkozások:
Egy nagyméretű fűzfa dőlt meg és a gyalogos forgalmat veszélyeztette Hajdúdorogon, a Mester utcában vasárnap délelőtt. A hajdúnánási és a debreceni hivatásos tűzoltó gépezetes tolólétrán keresztül, motoros láncfűrésszel távolították el a fát.
