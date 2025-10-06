október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék hírek

2 órája

Bejelzett az érzékelő, mérgező gáz volt Berekböszörményben!

Címkék#mérgező gáz#berekböszörmény#fűzfa

A tűzoltók méréseket végeztek. Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő egy hajdú-bihari gázkazánnál.

Haon.hu

Szén-monoxid-érzékelő adott le jelzéseket vasárnap délelőtt, egy nyílt égésterű gázkazán mellett Berekböszörményben, a Köztársasági utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, annak eredményei kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. Az eset során senki sem sérült meg – írja vasárnapi összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

tuz_hetvegihaz_langolohaz_tuzoltok_oltas_keleti_katasztrofa_tuzolto_hbn_ti_ (20)
Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő Berekböszörményben, kimutatták a mérgező gázt a lakásban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

Egy nagyméretű fűzfa dőlt meg és a gyalogos forgalmat veszélyeztette Hajdúdorogon, a Mester utcában vasárnap délelőtt. A hajdúnánási és a debreceni hivatásos tűzoltó gépezetes tolólétrán keresztül, motoros láncfűrésszel távolították el a fát.

Ez is érdekelhet:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu