Több helyre betörtek a debreceni városrészben - polgárőrök járják az utcákat

Augusztusi cikkünkben foglalkoztunk a Szabadságtelepet érintő betöréssorozattal. A keleti városrészben akkoriban megsűrűsödtek a besurranások, lopások. Írtunk arról is, hogy a rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőket, a környéken élőket azonban ez nem nyugtatta meg, ugyanis az erre a célra létrehozott Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport nevű zárt Facebook-közösség oldalán többen is gyanús tevékenységeket jeleztek. A csoportot egy önkéntes helybéli, Vaál Julianna azzal a céllal hozta létre, hogy a környéken élők jelezni tudják a gyanús idegeneket, a biztonságra felügyelő lakók pedig közzétehessék, láttak-e valamilyen szokatlan tevékenységet. De ugyanígy térfigyelő kamera telepítésével, önvédelemmel, vagyoni védelemmel kapcsolatos jogi tudnivalók is gazdát cseréltek a lakók között.

A korábbi évtizedekben szinte egyáltalán nem volt bűncselekmény a Szabadságtelepen

Fotó: Vida Márton Péter

Akkor abban reménykedtünk, hogy a probléma megszűnhetett a csoport aktivitásának és a rendőri jelenlétnek köszönhetően, illetve a postaládákra kiragasztott figyelemfelkeltő matricák eredményesnek bizonyultak. Egy ideig. Szeptember második felében ugyanis ismét betörésekről, besurranásokról adtak hírt a csoport tagjai.

Többek közt egy szabadságtelepi kocsmát, egy telephelyet és egy tüzépet törtek fel és raboltak ki az elkövetők, de több zártkerti ingatlanba is behatoltak a bejegyzések szerint.

Érdemes megjegyezni, hogy a térkép alapján a Szabadságtelep egy szűkebb területet jelöl, de a köznyelvben leginkább a Létai és a Vámospércsi út, valamint a Lahner és a Bihari utcák közötti részt értik alatta, a veszélyeztetett területek közé tartozik azonban a Bayk András-kert vagy éppen a Ruyter utca környéke is.

Békés kertvárosi utca a Szabadságtelepen

Fotó: Vida Márton Péter

Október első hetében a csapókerti Kertségi Polgárőrség tagjai is járőröztek a Szabadságtelepen a Facebook-oldalukon közzétett bejegyzés alapján, valamint a szabadságtelepi csoport vezetője is közzétette, hogy találkozott az egyesület tagjaival. A csoportban többen is jelezték, hogy a lakók tapasztalata ellenére igenis van rendőri jelenlét, és találkoznak egyenruhásokkal a környéken.