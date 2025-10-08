2 órája
Több helyre betörtek a debreceni városrészben - polgárőrök járják az utcákat
Szeptemberben ismét történtek betöréses esetek a keleti városrészben. A polgárőrség tájékoztatása szerint rendszeresen járőröznek a Szabadságtelepen.
Augusztusi cikkünkben foglalkoztunk a Szabadságtelepet érintő betöréssorozattal. A keleti városrészben akkoriban megsűrűsödtek a besurranások, lopások. Írtunk arról is, hogy a rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőket, a környéken élőket azonban ez nem nyugtatta meg, ugyanis az erre a célra létrehozott Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport nevű zárt Facebook-közösség oldalán többen is gyanús tevékenységeket jeleztek. A csoportot egy önkéntes helybéli, Vaál Julianna azzal a céllal hozta létre, hogy a környéken élők jelezni tudják a gyanús idegeneket, a biztonságra felügyelő lakók pedig közzétehessék, láttak-e valamilyen szokatlan tevékenységet. De ugyanígy térfigyelő kamera telepítésével, önvédelemmel, vagyoni védelemmel kapcsolatos jogi tudnivalók is gazdát cseréltek a lakók között.
Akkor abban reménykedtünk, hogy a probléma megszűnhetett a csoport aktivitásának és a rendőri jelenlétnek köszönhetően, illetve a postaládákra kiragasztott figyelemfelkeltő matricák eredményesnek bizonyultak. Egy ideig. Szeptember második felében ugyanis ismét betörésekről, besurranásokról adtak hírt a csoport tagjai.
Többek közt egy szabadságtelepi kocsmát, egy telephelyet és egy tüzépet törtek fel és raboltak ki az elkövetők, de több zártkerti ingatlanba is behatoltak a bejegyzések szerint.
Érdemes megjegyezni, hogy a térkép alapján a Szabadságtelep egy szűkebb területet jelöl, de a köznyelvben leginkább a Létai és a Vámospércsi út, valamint a Lahner és a Bihari utcák közötti részt értik alatta, a veszélyeztetett területek közé tartozik azonban a Bayk András-kert vagy éppen a Ruyter utca környéke is.
Október első hetében a csapókerti Kertségi Polgárőrség tagjai is járőröztek a Szabadságtelepen a Facebook-oldalukon közzétett bejegyzés alapján, valamint a szabadságtelepi csoport vezetője is közzétette, hogy találkozott az egyesület tagjaival. A csoportban többen is jelezték, hogy a lakók tapasztalata ellenére igenis van rendőri jelenlét, és találkoznak egyenruhásokkal a környéken.
A polgárőrség nem észlelt gyanús alakokat a Szabadságtelepen
Megkerestük a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért szervezetet is, akik többek közt a Szabadságtelepet is biztosítják. Sziklási Péter, a szervezet elnöke a Haon érdeklődésére elmondta, heti több alkalommal is járőröznek a környék utcáin, autóval és gyalogosan egyaránt. Egy állandó járőrszolgálat mellett időnként más polgárőrök is besegítenek az őrzésben. Hozzátette, nemcsak itt van szükség a jelenlétre, hanem a többi városrészben is, ráadásul még Debrecen külterületei is hozzájuk tartoznak.
A szolgálatot az utóbbi időkben kiterjesztettük a külsőbb részekre is, mivel ott több probléma jelentkezett, de amennyire kapacitásuk engedi, a keleti városrészt is rendszeresen átfésüljük
– árulta el.
Sziklási Péter kitért arra, a figyelmeztető csoport által szervezett augusztus 9-ei lakossági fórumon közzétette, hogy várják az önkéntesek jelentkezését, és elegendő létszám esetén alapítanak egy szabadságtelepi csoportot, azonban nem volt lelkes fogadtatása. Az elnök hangsúlyozta, telefonon éjjel-nappal elérhető, és amennyiben szükség van rá, probléma esetén egy órán belül ki tud érkezni a helyszínre.
Mint mondta, tapasztaltaik alapján nincs különösebb gond, nem futottak bele gyanús személybe, de mindenképpen szeretnék, hogy végleg fel legyen számolva a probléma. Úgy vette észre, a járőrszolgálat és az egyenruha látványa fokozza a biztonságérzetet, emellett eltántoríthatja a bűnözőket is. Megosztott egy történetet is: nemrégiben egyenruhás kollégáit megszólta egy idős asszony a Szabadságtelepen, hogy miért járkálnak fel-alá az esti órákban.
