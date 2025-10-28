Sziréna
1 órája
Különös látvány a CATL gyára mellett – fotókkal
Nem tudni egyelőre, milyen körülmények között került oda. A fehér Suzuki nem épp természetes pozícióban parkol az út mellett.
Különös látvány fogadja azokat, akik a 481-es úton, a CATL debreceni gyárának közelében autóznak. Egy fehér Suzuki nem éppen „természetes” helyzetben várja, hogy elszállítsák.
Mit keres az út mellett a fehér Suzuki?
Mint ahogy az a képeken is látszódik, a fehér Suzukiról láthatóan már a kerekek is hiányoznak:
Törött Suzuki áll a 481-es út mellettFotók: Katona Ákos
Nagy eséllyel közlekedési baleset történt, így kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Válaszukat, annak megérkezését követően, azonnal közöljük.
