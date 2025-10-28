Különös látvány a CATL gyára mellett – fotókkal

Különös látvány fogadja azokat, akik a 481-es úton, a CATL debreceni gyárának közelében autóznak. Egy fehér Suzuki nem éppen „természetes” helyzetben várja, hogy elszállítsák.

Egy fehér Suzuki borult fel a CATL debreceni gyárának közelében lévő út mellett

Forrás: Katona Ákos

Mit keres az út mellett a fehér Suzuki?

Mint ahogy az a képeken is látszódik, a fehér Suzukiról láthatóan már a kerekek is hiányoznak: