Sziréna

1 órája

Különös látvány a CATL gyára mellett – fotókkal

Nem tudni egyelőre, milyen körülmények között került oda. A fehér Suzuki nem épp természetes pozícióban parkol az út mellett.

Haon.hu

Különös látvány fogadja azokat, akik a 481-es úton, a CATL debreceni gyárának közelében autóznak. Egy fehér Suzuki nem éppen „természetes” helyzetben várja, hogy elszállítsák.

Egy fehér Suzuki borult fel a CATL debreceni gyárának közelében lévő út mellett
Forrás: Katona Ákos
Forrás: Katona Ákos

Mit keres az út mellett a fehér Suzuki?

Mint ahogy az a képeken is látszódik, a fehér Suzukiról láthatóan már a kerekek is hiányoznak:

Törött Suzuki áll a 481-es út mellett

Fotók: Katona Ákos

Nagy eséllyel közlekedési baleset történt, így kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Válaszukat, annak megérkezését követően, azonnal közöljük.

