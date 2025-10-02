42 perce
Trükkösen jutott ingatlanhoz a hajdú-bihari férfi, a jutalma több hónap ingyen lakhatás lehet
A használaton kívüli ingatlanba a férfi az élettársával költözött be. A férfi ellen rongálás miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járási Ügyészség.
A vádirat szerint a munkahellyel, jövedelemmel és lakhatással nem rendelkező vádlottnak tudomása volt arról, hogy a sértett tulajdonában lévő hajdúnánási ingatlan huzamosabb ideje üresen áll, abban nem lakik senki. 2025. május 23-a és július 14-e között, pontosan meg nem határozható időpontban a férfi feltörte a hétvégi ház ajtaját, illetve az azon, valamint az ablakon lévő zsalugátert, lefeszítette róluk a védőrácsot, továbbá a villanyóra dobozban is eltörte az úgynevezett kismegszakítót. Ily módon a vádlott és élettársa a faházba beköltözött és napokon át ott tartózkodott – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség csütörtök reggeli, rongálásról szóló közleményében.
Mint írták, a vádlott magatartásával 200 ezer forint kárt okozott a sértettnek, amely az eddigiekben nem térült meg. A sértett a Hajdúnánási Rendőrkapitányság előtt folyamatban volt nyomozás során polgári jogi igényét előterjesztette, kérte a kárának megtérítését.
A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a többszörös visszaeső vádlottal szemben kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járásbíróságon. A vádirat mértékes indítványként azt tartalmazza, hogy amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, őt a járásbíróság 1 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje és 2 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.
