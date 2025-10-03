1 órája
Negatívak voltak a tapasztalatok, ismét ellenőrzik az egész országot!
Többen is elmulasztják ezt. Ismét megtartják az országos ROADPOL akciót.
A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják – írja pénteken a police.hu. A rendőrök október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel tartják meg az akciót.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát
- tették hozzá.
