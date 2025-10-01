Négy rendőrkapitányt neveztek ki Hajdú-Biharban, az önkormányzatok is beálltak mögéjük

Négy kapitányság vezetőjét nevezték ki 2025. október 1-ei hatállyal – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy a kinevezésről szóló okmányokat ünnepélyes keretek között adta át a rendőrkapitányoknak.

Több rendőrkapitány kinevezését is meghosszabbították Hajdú-Biharban

Több rendőrkapitány kinevezését is meghosszabbították Hajdú-Biharban

Hajdú-Bihar Vármegye rendőrfőkapitánya, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy 2025. október 1-ei hatállyal – a területileg illetékes önkormányzatok egyetértő támogatásával – kinevezte:

Aranyi István r. ezredest, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság,

dr. Gali Sándor r. ezredest, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság,

dr. Tóth Ferenc r. ezredest, a Püspökladányi Rendőrkapitányság,

Kiss Róbert r. alezredest pedig a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének.

Változás a rendőrkapitányok személyében a korábbi évekhez képest nem történt.

