Kinevezés

42 perce

Négy rendőrkapitányt neveztek ki Hajdú-Biharban, az önkormányzatok is beálltak mögéjük

Négy hajdú-bihari város is érintett. A rendőrkapitányok kinevezését októbertől hosszabbítják meg.

Haon.hu

Négy kapitányság vezetőjét nevezték ki 2025. október 1-ei hatállyal – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy a kinevezésről szóló okmányokat ünnepélyes keretek között adta át a rendőrkapitányoknak. 

Több rendőrkapitány kinevezését is meghosszabbították Hajdú-Biharban
Több rendőrkapitány kinevezését is meghosszabbították Hajdú-Biharban
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

Több rendőrkapitány kinevezését is meghosszabbították Hajdú-Biharban

Hajdú-Bihar Vármegye rendőrfőkapitánya, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy 2025. október 1-ei hatállyal – a területileg illetékes önkormányzatok egyetértő támogatásával – kinevezte:

  • Aranyi István r. ezredest, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság,
  • dr. Gali Sándor r. ezredest, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság,
  • dr. Tóth Ferenc r. ezredest, a Püspökladányi Rendőrkapitányság,
  • Kiss Róbert r. alezredest pedig a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének.

Változás a rendőrkapitányok személyében a korábbi évekhez képest nem történt. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Korábban már beszámoltunk róla, hogy két új vezetőt is kineveztek vármegyénkben. Szeptember elsején személyi változások történtek a debreceni és a hajdúböszörményi rendőrkapitányság élén Illés Tamás r. alezredes és dr. Uzonyi Attila r. ezredes kinevezésével. Erről bővebben itt számoltunk be:

