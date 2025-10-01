42 perce
Négy rendőrkapitányt neveztek ki Hajdú-Biharban, az önkormányzatok is beálltak mögéjük
Négy hajdú-bihari város is érintett. A rendőrkapitányok kinevezését októbertől hosszabbítják meg.
Négy kapitányság vezetőjét nevezték ki 2025. október 1-ei hatállyal – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy a kinevezésről szóló okmányokat ünnepélyes keretek között adta át a rendőrkapitányoknak.
Több rendőrkapitány kinevezését is meghosszabbították Hajdú-Biharban
Hajdú-Bihar Vármegye rendőrfőkapitánya, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy 2025. október 1-ei hatállyal – a területileg illetékes önkormányzatok egyetértő támogatásával – kinevezte:
- Aranyi István r. ezredest, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság,
- dr. Gali Sándor r. ezredest, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság,
- dr. Tóth Ferenc r. ezredest, a Püspökladányi Rendőrkapitányság,
- Kiss Róbert r. alezredest pedig a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének.
Változás a rendőrkapitányok személyében a korábbi évekhez képest nem történt.
