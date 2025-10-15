október 15., szerda

Rendőrgyilkosság rázta meg Hajdúhadházot, szomorú évfordulóra emlékeztek

Éppen családjához tartott haza, mikor egy bajbajutottan szeretett volna segíteni. A fiatal élete egy brutális rendőrgyilkosság miatt ért idő előtt véget.

Haon.hu

Hajdúhadházon egy elszabadult indulatokkal kísért, brutális támadás oltotta ki egy 26 éves rendőr életét. A fiatal alhadnagy a helyi cukrászdába tért be, hogy apró meglepetéssel kedveskedjen otthon váró családjának; percekkel később már nem volt esély a megmenekülésre. Ötven évvel ezelőtt történt brutális rendőrgyilkosság Hajdúhadházon.

Fotó: Mirkó István / Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Hajdú-bihari Napló 1975. október 14-i lapszáma számolt be először a megrázó emberölésről. A korabeli tudósítások egybehangzóan úgy írtak Pásti Jánosról, mint szerény, kulturált, jóindulatú és hivatásához rendíthetetlenül hű rendőrről, aki már az iskolapadban és a szolgálatban is az eskü szellemében igyekezett helytállni.

