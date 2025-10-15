37 perce
Rendőrgyilkosság rázta meg Hajdúhadházot, szomorú évfordulóra emlékeztek
Éppen családjához tartott haza, mikor egy bajbajutottan szeretett volna segíteni. A fiatal élete egy brutális rendőrgyilkosság miatt ért idő előtt véget.
Hajdúhadházon egy elszabadult indulatokkal kísért, brutális támadás oltotta ki egy 26 éves rendőr életét. A fiatal alhadnagy a helyi cukrászdába tért be, hogy apró meglepetéssel kedveskedjen otthon váró családjának; percekkel később már nem volt esély a megmenekülésre. Ötven évvel ezelőtt történt brutális rendőrgyilkosság Hajdúhadházon.
A Hajdú-bihari Napló 1975. október 14-i lapszáma számolt be először a megrázó emberölésről. A korabeli tudósítások egybehangzóan úgy írtak Pásti Jánosról, mint szerény, kulturált, jóindulatú és hivatásához rendíthetetlenül hű rendőrről, aki már az iskolapadban és a szolgálatban is az eskü szellemében igyekezett helytállni.
Rendőrgyilkosság történt Hajdúhadházon, halántékon szúrták az alhadnagyot
A „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s fogásaikat.
Az elkövetkező napokban, hetekben több hajdú-bihari település utcájában is szünetel az áramszolgáltatás az előre tervezett karbantartási munkálatok miatt – az online mindenki számára elérhető adatok alapján az áramszünet több ezer háztartást is érinthet.
Határozottan és egyöntetűen a BORD Építész Stúdió tervét választotta nyertesnek a szakmai zsűri a Cívis Ház Zrt. pályázatán, mely a Wolff-palota, vagy ismertebb nevén Napló-székház megújításáról szól – hangzott el a tervpályázat ünnepélyes eredményhirdetésén október 14-én a Cívis Ház Zrt. székházában.
Borzalmas tömegszerencsétlenség történt a Hajdúsámson-Hajdúhadház közötti számozatlan műút és a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal kereszteződésében: a Debrecenből Mátészalka felé közlekedő személyvonat belerohant a Hajdúhadház felől érkező, menetrend szerint közlekedő, a 6-os volán autóbuszába. Rengeteg áldozatot követelt ez a buszbaleset Hajdúsámsonban – ennek 50. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést október 14-én, kedd délután a Vasút téren.
