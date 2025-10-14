október 14., kedd

Rendőrségi akció

1 órája

Több hajdú-bihari autót is kivontak a forgalomból! Mutatjuk, milyen járművek kerültek célkeresztbe

A hatóságok az illegális gyorsulási versenyek és az engedély nélküli járműátalakítások ellen is felléptek.

Haon.hu

Razzia Debrecenben: a debreceni rendőrök hétvégén ismét nagyszabású közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak, amelyben a társhatóságok is részt vettek – írja a police.hu. Az akció célja a balesetek megelőzése, a közúti biztonság növelése, valamint a szabálytalan járművek kiszűrése volt.

A razzia célja a balesetek megelőzése és a szabálytalan járművek kiszűrése volt
Forrás: police.hu

A razzia során tüzetesen átvizsgálták a járműveket

A hatóságok külön figyelmet fordítottak az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására, illetve azokra az autókra, amelyeket engedély nélkül alakítottak át. A helyszínen a közlekedési hatóság szakemberei is megjelentek, akik tüzetesen átvizsgálták a megállított járműveket.

Az ellenőrzés során több tucat autót vizsgáltak meg, közülük ötöt soron kívüli műszaki vizsgára rendeltek be, mivel állapotuk nem felelt meg az előírásoknak.

Öt autót műszaki vizsgára rendeltek be, mert az állapotuk nem volt megfelelő
Forrás: police.hu

A rendőrség hangsúlyozta: az ilyen akciók rendszeresen folytatódnak a jogsértések visszaszorítása érdekében. A debreceni egyenruhások célja továbbra is az, hogy senki se sérüljön meg vármegyénk közútjain.

