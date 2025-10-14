Több hajdú-bihari autót is kivontak a forgalomból! Mutatjuk, milyen járművek kerültek célkeresztbe

Razzia Debrecenben: a debreceni rendőrök hétvégén ismét nagyszabású közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak, amelyben a társhatóságok is részt vettek – írja a police.hu. Az akció célja a balesetek megelőzése, a közúti biztonság növelése, valamint a szabálytalan járművek kiszűrése volt.

Forrás: police.hu

A hatóságok külön figyelmet fordítottak az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására, illetve azokra az autókra, amelyeket engedély nélkül alakítottak át. A helyszínen a közlekedési hatóság szakemberei is megjelentek, akik tüzetesen átvizsgálták a megállított járműveket.

Az ellenőrzés során több tucat autót vizsgáltak meg, közülük ötöt soron kívüli műszaki vizsgára rendeltek be, mivel állapotuk nem felelt meg az előírásoknak.

Forrás: police.hu

A rendőrség hangsúlyozta: az ilyen akciók rendszeresen folytatódnak a jogsértések visszaszorítása érdekében. A debreceni egyenruhások célja továbbra is az, hogy senki se sérüljön meg vármegyénk közútjain.

