Még a bokáját is eltörte a művelet közben, egy taxiban ért véget a botcsinálta hajdú-bihari rabló kalandja

A vádlott odaszaladt a sértetthez, hogy ne tudjon felkelni, valamint meg akarta őt kötözni a ragasztószalaggal. Hiába ragadta meg azonban a vádlott a sértett egyik karját, az őr felállt a padról és ellenállt és dulakodni kezdtek. A vádlott a sértett által viselt pólót az őr fejére húzta és megpróbálta azt a ragasztószalaggal rákötözni, de a heves ellenállás miatt nem járt sikerrel. A két férfi percekig birkózott egymással, az őr közben folyamatosan kérdezte, hogy mit akar tőle a vádlott, aki eleinte nem válaszolt, majd elengedte a sértettet. A vádlott ekkor levette a fejéről a maszkot, így a biztonsági őr felismerte a kollégáját.

A vádlott az elkövetés során elsírta magát és elmondta, hogy sajnálja a történteket, de pénzre van szüksége, amit az cég irodájából akar eltulajdonítani.

A két férfi beszélgetésbe elegyedett, majd a sértett a felfokozott idegállapotában valótlanul azt mondta, hogy ő most kimenne a telepre járőrözni egyet. A vádlott ezt nem akadályozta meg, mivel a célja továbbra is a pénz eltulajdonítása volt, így kapóra jött neki, hogy a biztonsági őr őrizetlenül fogja hagyni az irodahelyiséget.

A rablás után kalandos módon próbált elmenekülni a vádlott

A bíróság közleményében kiemeli, mielőtt a sértett elindult volna járőrözni, magához vette a mobiltelefonját, kiment az udvarra, majd értesítette a rendőrséget. A vádlott eközben berúgta annak az irodának az ajtaját, ahol a munkahelye a készpénzt tárolta, csavarhúzóval felfeszítette a lemezkazettát és magához vette az abban talált 130.000 forintot, majd az épületből kiment és az udvaron lévő tehergépkocsiba beült, és azt az indítóban tartott kulccsal beindította.

A vádlott a helyszínről a tehergépkocsival akart elmenekülni, amely során nekisodródott a kapunak, ennek következtében a jármű jobb első lámpája betört, jobb oldali ajtó üvege betört és a jobb oldali visszapillantó tükör is letört. A férfi Debrecen-Tócóskert városrészig közlekedett a jogtalanul magához vett járművel, ahol azt egy parkolóban leállította. Az eltulajdonított készpénzből az egyik benzinkúton a férfi aztán vásárolt magának élelmiszert, hívott egy taxit, amellyel előtt Hajdúszovátra, majd Hajdúszoboszlóra vitette magát. A rendőrök azonosították a taxit, amivel a vádlott a lakóhelyére akarta magát vitetni, azt útközben megállították és a férfit elfogták.

A Debreceni Törvényszék szerint az első fokon eljáró bíróság az enyhítő és a súlyosító körülményeket is helyesen vette számba, enyhébb büntetés kiszabására nem látott lehetőséget, ezért a Hajdúszoboszlói Járásbíróság döntését helyben hagyta.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott javára a bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomását, továbbá azt, hogy megbánó magatartást tanúsított, a kárt megtérítette a sértett részére, továbbá azt is, hogy a beszámítási képességét nem érintő disszociális személyiségzavara van és a sértett megbocsátott neki. Ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, a vagyon elleni és a személy elleni erőszakos jellegű bűncselekmények elszaporodottságát, és azt, hogy a cselekményét próbaidő alatt követte el.

