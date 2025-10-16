október 16., csütörtök

Hajsza

1 órája

Még a bokáját is eltörte a művelet közben, egy taxiban ért véget a botcsinálta hajdú-bihari rabló kalandja

Címkék#rablás#tárgyalás#Hajdúszoboszló

Kétségbeesetten próbált pénzhez jutni a vádlott. A rablás során saját munkahelyéről lopott a férfi.

Haon.hu

A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság október 14-én, kedden, nyilvános ülésen hozott ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki a munkahelyén este megtámadta a biztonsági őrt, készpénzt tulajdonított el a cég irodájából, végül egy tehergépkocsival elmenekült a helyszínről. Elsőfokon a Hajdúszoboszlói Járásbíróság még 2025. április 30-án megtartott előkészítő ülésen tárgyalta az ügyet és a vádlottat rablás bűntettében, testi sértés bűntettében, jármű önkényes elvételének bűntettében és a közlekedés biztonsága ellen elkövetett vétségében mondta ki bűnösnek – írja a Debreceni Törvényszék szerdán. A férfit elsőfokon 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte és 6 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A döntést az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője azonban enyhítés miatt jelentett be fellebbezést.

Rablás Ebesen: jogerősen elítélték a munkahelyére betörő férfit
Rablás Ebesen: jogerősen elítélték a munkahelyére betörő férfit
Forrás: illusztráció/MW-archív

A jogerős ítélet szerint a vádlott rendszeresen fogyasztott új pszichoaktív anyagot, aminek a megszerzése miatt tartozása keletkezett. Az adósság rendezéséhez 2024. május 1-jén elhatározta, hogy bemegy az Ebesen található munkahelyére és a központi irodában tartott készpénzt magához veszi. A férfi tisztában volt azzal, hogy a telephelyen éjszakánként egy biztonsági őr tartózkodik, akinek az ártalmatlanításához magával vitt egy műanyag zsákot és egy ragasztószalagot, valamint az irodába történő betöréshez egy csavarhúzót és egy maszkot. 

A vádlott az esti órákban megérkezett a bűncselekmény helyszínére, majd átmászott a drótkerítésen, melynek tetejéről leugrott, azonban a földet éréskor elesett és eltört a bokája. 

A baleset után a férfi a kerítéstől messzebb elrejtőzött és figyelte a munkahelye központi épületét, arra várt, hogy a biztonsági őr elhagyja az ott lévő szolgálati helyét és járőrözni induljon. Néhány óra várakozás után a vádlott úgy döntött, hogy mivel nem látta az őrt távozni, ezért felhúzta a maszkot és bement az épületbe, ahol a folyosón nem látott senkit, viszont fény szűrődött ki az öltözőhelyiségből. A vádlott bement az öltözőbe, ahol egy padon ott pihent az általa ismert, idős kora ellenére jó fizikummal rendelkező 73 éves biztonsági őr. 

Percekig dulakodott a biztonsági őrrel

A vádlott odaszaladt a sértetthez, hogy ne tudjon felkelni, valamint meg akarta őt kötözni a ragasztószalaggal. Hiába ragadta meg azonban a vádlott a sértett egyik karját, az őr felállt a padról és ellenállt és dulakodni kezdtek. A vádlott a sértett által viselt pólót az őr fejére húzta és megpróbálta azt a ragasztószalaggal rákötözni, de a heves ellenállás miatt nem járt sikerrel. A két férfi percekig birkózott egymással, az őr közben folyamatosan kérdezte, hogy mit akar tőle a vádlott, aki eleinte nem válaszolt, majd elengedte a sértettet. A vádlott ekkor levette a fejéről a maszkot, így a biztonsági őr felismerte a kollégáját. 

A vádlott az elkövetés során elsírta magát és elmondta, hogy sajnálja a történteket, de pénzre van szüksége, amit az cég irodájából akar eltulajdonítani. 

A két férfi beszélgetésbe elegyedett, majd a sértett a felfokozott idegállapotában valótlanul azt mondta, hogy ő most kimenne a telepre járőrözni egyet. A vádlott ezt nem akadályozta meg, mivel a célja továbbra is a pénz eltulajdonítása volt, így kapóra jött neki, hogy a biztonsági őr őrizetlenül fogja hagyni az irodahelyiséget.

A rablás után kalandos módon próbált elmenekülni a vádlott

A bíróság közleményében kiemeli, mielőtt a sértett elindult volna járőrözni, magához vette a mobiltelefonját, kiment az udvarra, majd értesítette a rendőrséget. A vádlott eközben berúgta annak az irodának az ajtaját, ahol a munkahelye a készpénzt tárolta, csavarhúzóval felfeszítette a lemezkazettát és magához vette az abban talált 130.000 forintot, majd az épületből kiment és az udvaron lévő tehergépkocsiba beült, és azt az indítóban tartott kulccsal beindította. 

A vádlott a helyszínről a tehergépkocsival akart elmenekülni, amely során nekisodródott a kapunak, ennek következtében a jármű jobb első lámpája betört, jobb oldali ajtó üvege betört és a jobb oldali visszapillantó tükör is letört. A férfi Debrecen-Tócóskert városrészig közlekedett a jogtalanul magához vett járművel, ahol azt egy parkolóban leállította. Az eltulajdonított készpénzből az egyik benzinkúton a férfi aztán vásárolt magának élelmiszert, hívott egy taxit, amellyel előtt Hajdúszovátra, majd Hajdúszoboszlóra vitette magát. A rendőrök azonosították a taxit, amivel a vádlott a lakóhelyére akarta magát vitetni, azt útközben megállították és a férfit elfogták. 

A Debreceni Törvényszék szerint az első fokon eljáró bíróság az enyhítő és a súlyosító körülményeket is helyesen vette számba, enyhébb büntetés kiszabására nem látott lehetőséget, ezért a Hajdúszoboszlói Járásbíróság döntését helyben hagyta.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott javára a bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomását, továbbá azt, hogy megbánó magatartást tanúsított, a kárt megtérítette a sértett részére, továbbá azt is, hogy a beszámítási képességét nem érintő disszociális személyiségzavara van és a sértett megbocsátott neki. Ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, a vagyon elleni és a személy elleni erőszakos jellegű bűncselekmények elszaporodottságát, és azt, hogy a cselekményét próbaidő alatt követte el.

