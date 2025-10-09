Gyerekek terrorizálták az utasokat a hajdú-bihari állomáson! Olcsón megúszta, akit csak leszólítottak…

Egy pocsaji állomásvezető tett bejelentést vasárnap este arról, hogy két fiatalember is odament hozzá, miszerint kirabolták őket a vasúti megálló környékén – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat.

Rövid időn belül elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat

Rablás Pocsajban: az erőszakot sem vették meg az elkövetők

A nyomozás során kiderült, hogy válogatás nélkül szólítottak le járókelőket és fenyegetéssel, egyszer pedig veréssel vettek el áldozataiktól pár ezer forintot. A bűnügyesek további egy sértettet is azonosítottak.

A két fiút a rendőrök kihallgatásukat követően rablás bűntett miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság október 8-án elrendelt.

