Alaposan kitervelte, de rendőrök eszén nem tudott túljárni – ezt találták a férfinál Debrecen közelében
Igazoltatás során buktatott le a rendőrség egy férfit, aki sporttáskában igyekezte kicsempészni a zsákmányát.
Orvhorgász rendőrkézen: halőrök és rendőrök közös akciójának köszönhetően érték tetten azt a férfit, aki egy Debrecen melletti tóból próbált meg eltulajdonítani egy közel 9 kilogrammos halat – derült ki Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjából.
Az orvhorgász alaposan kitervelte a lopást
A hatóság bejegyzése szerint a 47 éves román állampolgár a napokban horgászott a tónál, ahol kifogta a termetes pontyot.
A halat egy sporttáskába rejtette, majd a halőrök ellenőrzési pontját elkerülve egy árokba vitte.
Miután összepakolta felszerelését, visszatért a zsákmányért, és mintha mi sem történt volna, hazafelé indult.
A halőrök jelzése alapján azonban a rendőrök a 33-as főúton megállították az autót, ahol megtalálták a zsákmányolt halat. A férfit előállították, szabálysértési őrizetbe vették, és eljárást indítottak ellene.
