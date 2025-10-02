Alaposan kitervelte, de rendőrök eszén nem tudott túljárni – ezt találták a férfinál Debrecen közelében

Orvhorgász rendőrkézen: halőrök és rendőrök közös akciójának köszönhetően érték tetten azt a férfit, aki egy Debrecen melletti tóból próbált meg eltulajdonítani egy közel 9 kilogrammos halat – derült ki Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjából.

Az orvhorgász egy Debrecen melletti tóból próbált meg eltulajdonítani egy közel 9 kilogrammos halat

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Az orvhorgász alaposan kitervelte a lopást

A hatóság bejegyzése szerint a 47 éves román állampolgár a napokban horgászott a tónál, ahol kifogta a termetes pontyot.

A halat egy sporttáskába rejtette, majd a halőrök ellenőrzési pontját elkerülve egy árokba vitte.

Miután összepakolta felszerelését, visszatért a zsákmányért, és mintha mi sem történt volna, hazafelé indult.

A halat egy árokba rejtette

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

A halőrök jelzése alapján azonban a rendőrök a 33-as főúton megállították az autót, ahol megtalálták a zsákmányolt halat. A férfit előállították, szabálysértési őrizetbe vették, és eljárást indítottak ellene.

Ajánljuk még: