Összefoglaló

Ebből a pékségből te sem vennéd meg jó szívvel a kenyeret! Undorító, amit a Nébih Hajdú-Bihar határánál talált

Az itt készült kenyerekkel senki nem akarna találkozni. A Nébih azonnal bezáratta a helyet.

Haon.hu

Döbbenetes állapotokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei néhány kilométerre Hajdú-Bihar vármegye határától. A Tiszavasváriban működő sütőipari üzemben olyan higiéniai hiányosságokat tártak fel, amelyek súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentettek – olvasható a Nébih hivatalos oldalán. Mint írják, a hatóság emberei szennyezett, pókhálós falakat és berendezéseket, sérült padozatot, valamint rovartetemekkel borított ablakokat találtak. A mennyezet és a fal több helyen mállott, pergett a festék, a gyártóhelyiségek állapota pedig messze elmaradt az alapvető higiéniai elvárásoktól.

Gusztustalan, amit a NÉBIH talált
Forrás: Nébih

Kifogták Debrecennél a genetikai csodát!

Országos hírnévre tett szert az elmúlt években Látókép egyik lakója, a Félszeműre elkeresztelt ponty, amely elképesztő méreteivel hívta fel magára a figyelmet – számolt róla be a Pecaverzum.hu. Mint írják, mindkét szeme megvan, csak az egyik befelé fordult, így ez a név ragadt rá az évek során. A hatalmas tőponty fejlődését több mint hét éve követi a Ponty-Centrum Horgász Egyesület, és a hal ez idő alatt megdöbbentő számokat ért el.

Halálos karambol a 4-esen: katona az egyik szemtanú, ezt látta a debreceni sofőr balesete után 

Mint arról korábban már beszámolt róla portálunk, halálos balesetet okozott egy debreceni sofőr csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál. A helyszínre, mint az a Magyar Honvédség közléséből kiderült, az esetnek az MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonája, Tőzsér János főhadnagy hazafelé tartva szemtanúja volt.

Brutális esti baleset a Mikepércsi úton: megszólalt a kórház a súlyos sérült férfiről

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján egy autó lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. Mint írtuk, az autóban összesen két személy utazott, egyikük ki tudott szállni a roncsból, a másik utas viszont beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja most újból tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjének állapotáról.

Durva, hogy miért nem fogadták el egy debreceni asszony 20 ezresét a boltban! Mintha fertőzött lenne…

Gyakran fut be hozzánk olvasói panasz, legutóbb például egy középkorú asszony keresett meg minket telefonon és kérte a segítségünket. Mint elmondta, a közelmúltban egyik pillanatról a másikra egy olyan kellemetlen helyzet főszereplője lett, ami nagyon felzaklatta. Leszaladt egy otthonához közeli boltba Debrecenben, néhány dolgot akart csak vásárolni, de végül üres kézzel kellett távoznia, mert a boltban nem fogadták el az általa átnyújtott fizetőeszközt, amin teljesen meghökkent. Mutatjuk, mivel volt a boltosnak problémája.

Megtorpant az albérletpiac Debrecenben? Évek óta nem látott változást mutatnak a számok

Megtorpant az albérletpiac: országos szinten 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb jelentéséből. Ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020 végén, a koronavírus-járvány idején volt példa. A szakértők szerint a változás mögött az Otthon Start Program állhat, amely jelentősen élénkítette az adásvételi piacot, viszont visszavetette a bérleti keresletet.

