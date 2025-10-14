Ebből a pékségből te sem vennéd meg jó szívvel a kenyeret! Undorító, amit a Nébih Hajdú-Bihar határánál talált

Brutális esti baleset a Mikepércsi úton: megszólalt a kórház a súlyos sérült férfiről

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján egy autó lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. Mint írtuk, az autóban összesen két személy utazott, egyikük ki tudott szállni a roncsból, a másik utas viszont beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja most újból tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjének állapotáról.