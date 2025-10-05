október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

2 órája

Ezen a helyen dolgozol Hajdú-Biharban? Hozzád is kopogtathat akkor a NAV!

Címkék#ellenőr#NAV#Hajdú-Bihar

Szóltak előre, ne érjen senkit meglepetésként. Ismét ellenőriz majd a NAV.

Haon.hu

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 6-án a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást – számolt be róla honlapján a NAV

Több helyen felbukkanhatnak a NAV ellenőrei
Több helyen felbukkanhatnak a NAV ellenőrei
Forrás: MW-archív

Mint írták, a közzétett információ azonban nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu