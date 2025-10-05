Tájékoztatás
2 órája
Ezen a helyen dolgozol Hajdú-Biharban? Hozzád is kopogtathat akkor a NAV!
Szóltak előre, ne érjen senkit meglepetésként. Ismét ellenőriz majd a NAV.
A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 6-án a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást – számolt be róla honlapján a NAV.
Mint írták, a közzétett információ azonban nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
