Ezen a helyen dolgozol Hajdú-Biharban? Hozzád is kopogtathat akkor a NAV!

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 6-án a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást – számolt be róla honlapján a NAV.

Több helyen felbukkanhatnak a NAV ellenőrei

Forrás: MW-archív

Mint írták, a közzétett információ azonban nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

