Megrázó fotókon a pusztítás! Lakhatatlanná vált egy ház Hajdú-Biharban! - fotókkal!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tűz ütött ki pénteken Nagyrábén, teljes terjedelmében égett egy ház a Kölcsey Ferenc utcában. A helyi önkéntes és a szeghalmi, valamint a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek. Ugyan több vízsugárral sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a házban azonban így is szinte minden minden porig égett.

Megrázó fotókon a pusztítás! Tűz miatt vált lakhatatlanná egy ház Nagyrábén!

Forrás: Olvasói felvétel

Bár a tűzesetben szerencsére nem sérült meg senki,

az érintett ház teljesen lakhatatlanná vált és a berendezési tárgyak jó része is a lángok martalékává vált.

A lenti képeken jól látszik, az is, ahogyan a nádtető maradványai a kiégett szobákba roskadtak: