1 órája
Megrázó fotókon a pusztítás! Lakhatatlanná vált egy ház Hajdú-Biharban! - fotókkal!
A tűz semmit sem kímélt. A nagyrábéi ház tetőszerkezetét is a földdel tették egyenlővé a lángok.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tűz ütött ki pénteken Nagyrábén, teljes terjedelmében égett egy ház a Kölcsey Ferenc utcában. A helyi önkéntes és a szeghalmi, valamint a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek. Ugyan több vízsugárral sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a házban azonban így is szinte minden minden porig égett.
Bár a tűzesetben szerencsére nem sérült meg senki,
az érintett ház teljesen lakhatatlanná vált és a berendezési tárgyak jó része is a lángok martalékává vált.
A lenti képeken jól látszik, az is, ahogyan a nádtető maradványai a kiégett szobákba roskadtak:
Teljesen kiégett egy ház NagyrábénFotók: olvasói felvétel
Ajánljuk még:
Halálra gázolt egy embert a vonat Debrecen és Ebes között! - fotókkal, videóval!
Idén is pazar látványosságot kínált Hortobágy behajtási ünnepe – fotókkal, videóval!