október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű!

1 órája

Megrázó fotókon a pusztítás! Lakhatatlanná vált egy ház Hajdú-Biharban! - fotókkal!

Címkék#ház#tűz#Nagyrábé

A tűz semmit sem kímélt. A nagyrábéi ház tetőszerkezetét is a földdel tették egyenlővé a lángok.

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tűz ütött ki pénteken Nagyrábén, teljes terjedelmében égett egy ház a Kölcsey Ferenc utcában. A helyi önkéntes és a szeghalmi, valamint a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek. Ugyan több vízsugárral sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a házban azonban így is szinte minden minden porig égett. 

Megrázó fotókon a pusztítás! Tűz miatt vált lakhatatlanná egy ház Nagyrábén!
Megrázó fotókon a pusztítás! Tűz miatt vált lakhatatlanná egy ház Nagyrábén!
Forrás: Olvasói felvétel

Bár a tűzesetben szerencsére nem sérült meg senki, 

az érintett ház teljesen lakhatatlanná vált és a berendezési tárgyak jó része is a lángok martalékává vált. 

A lenti képeken jól látszik, az is, ahogyan a nádtető maradványai a kiégett szobákba roskadtak:

Teljesen kiégett egy ház Nagyrábén

Fotók: olvasói felvétel

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu