Szörnyű, ami a nagyrábéi nővel történt, ezt senkinek sem szabadna átélni!

Egy élet munkája vált a tűz martalékává pénteken Nagyrábén, amikor kigyulladt egy családi ház a Kölcsey Ferenc utcában. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a nagyjából 50 négyzetméretes épület teljes terjedelmében lángokban állt.

Forrás: Napló-archív

A nagyrábéi tűz helyszínére a berettyóújfalui és szeghalmi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltókat is riasztották. A tüzet előbb körülhatárolták, majd elfojtották a lángokat. A tűzoltók a beavatkozás során kéziszerszámokat és motoros láncfűrészt is használtak.

A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzesetben nem sérült meg senki, a ház azonban teljesen lakhatatlanná vált.

A tűzeset kapcsán szombat délután egy felhívás is megjelent a település hivatalos Facebook-oldalán. Ebben arra kérik a lakókat, hogy akinek módjában áll, segítse a tűzeset károsultját. A szerencsétlenül járt család a felhívás végén köszönetet mondott a tűzoltók mellett mindazoknak, akik a tűz idején segítették felvenni a harcot a lángokkal. A bejegyzésre rövid idő alatt reakciók és megosztások tucatjai érkeztek, többen is együttérzésüket fejezték ki a károsultakkal.

