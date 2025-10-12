október 12., vasárnap

Sziréna

2 órája

Kigyulladt egy autó Nádudvaron, több hektárnyi terület állt lángokban!

Címkék#debrecen#katasztrófavédelem#tűzoltók#tűz#Nádudvar

Hatalmas területen terjedtek szét a lángok. A nádudvari tűzesethez a püspökladányi tűzoltókat riasztották.

Haon.hu

Kigyulladt egy autó szombat este Nádudvaron, az Angyalházi puszta területén - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a tűz átterjedt a környező növényzetre is, amely három hektáron pusztított. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Tűz ütött ki Nádudvar térségében szombaton
Tűz ütött ki Nádudvar térségében szombaton
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Szombaton történt:

Személygépkocsi gyulladt ki szombaton délelőtt Debrecenben, a Vámospércsi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

Egyéb riasztások:

  • Villanyvezetékre dőlt egy tíz méteres fa, Debrecen közelében a 4814-es számú út mellett. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
  • Fa akadt egy vezetékre szombaton délután Debrecenben, a Csap utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével távolították el az ágat.

