Kigyulladt egy autó Nádudvaron, több hektárnyi terület állt lángokban!

Kigyulladt egy autó szombat este Nádudvaron, az Angyalházi puszta területén - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a tűz átterjedt a környező növényzetre is, amely három hektáron pusztított. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Tűz ütött ki Nádudvar térségében szombaton

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Szombaton történt:

Személygépkocsi gyulladt ki szombaton délelőtt Debrecenben, a Vámospércsi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

Egyéb riasztások:

Villanyvezetékre dőlt egy tíz méteres fa, Debrecen közelében a 4814-es számú út mellett. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Fa akadt egy vezetékre szombaton délután Debrecenben, a Csap utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével távolították el az ágat.

