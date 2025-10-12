Sziréna
Kigyulladt egy autó Nádudvaron, több hektárnyi terület állt lángokban!
Hatalmas területen terjedtek szét a lángok. A nádudvari tűzesethez a püspökladányi tűzoltókat riasztották.
Kigyulladt egy autó szombat este Nádudvaron, az Angyalházi puszta területén - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a tűz átterjedt a környező növényzetre is, amely három hektáron pusztított. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Szombaton történt:
Személygépkocsi gyulladt ki szombaton délelőtt Debrecenben, a Vámospércsi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.
Egyéb riasztások:
- Villanyvezetékre dőlt egy tíz méteres fa, Debrecen közelében a 4814-es számú út mellett. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
- Fa akadt egy vezetékre szombaton délután Debrecenben, a Csap utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével távolították el az ágat.
