Sziréna

1 órája

Tragédia Hajdú-Biharban! Négy métert zuhant egy férfi, a helyszínen meghalt

Címkék#halálos baleset#tragédia#Hajdú-Bihar#baleset#munkahelyi baleset

A férfi halálához súlyos szabályszegések vezettek. A halálos munkahelyi baleset miatt a cég ügyvezetőjét gyanúsítottként hallgatta ki a hajdú-bihari bűnügyi igazgatóság.

Haon.hu

A halálos kimenetelű munkahelyi baleset tavaly év végén történt a berettyóújfalui járásban található kisebb településen. Egy telephely két alkalmazottja azt a feladatot kapta, hogy egy előtetőt készítsenek el. Négy méter magasban dolgoztak, meglehetősen nagy elemeket emeltek és próbáltak rögzíteni, amikor egyikük leesett a szerkezet tetejéről. Társai azonnal mentőt hívtak hozzá, azonban a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére a 67 éves férfi a helyszínen életét vesztette – olvasható a történtekről a rendőrség legfrissebb, 2025. október 21-én közzétett nyilatkozatában

Az előtető készítése közben történt a halálos munkahelyi baleset
Az előtető készítése közben történt a halálos munkahelyi baleset
Forrás: police.hu

A közlemény szerint a rendőrök precíz szemlét tartottak, az pedig már ott egyértelművé vált, hogy szabályszegések és mulasztások garmadája vezetett a baleset bekövetkezéséhez. A nyomozást szakértők bevonása mellett folytatták le, majd gyanúsítottként hallgatták ki a cég ügyvezetőjét.

Mint kiderült, ő volt az, aki a két férfinak utasítást adott az előtető elkészítésére, annak ellenére, hogy egyikük munkaköri leírásában sem szerepelt ilyen, vagy ehhez hasonló feladatkör. 

Ezen felül sem a munkavédelmi előírásoknak nem feleltek meg, sem egyéni védőeszközök biztosításáról nem gondoskodtak. A két férfi gyakorlatilag minden képzettség, felszerelés és biztonsági eszköz nélkül kezdett az építmény elkészítéséhez – írja a police.hu.

Az ügyvezető kihallgatásán beismerő vallomást tett; halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás ellene.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói befejezték az ügy vizsgálatát, az iratokat pedig megküldték az ügyészségre.

Több halálos kimenetelű munkahelyi baleset történt Hajdú-Biharban

Mint arról korábban már beszámoltunk, 2024-ben csaknem 1000 munkabaleset történt Hajdú-Biharban, 4 pedig halálesettel végződött. A kormányhivatal akkor közölte, hogy a négyből egy eset közúti közlekedéssel kapcsolatos munkabaleset volt, aminek vizsgálata nem a munkavédelmi hatóság hatásköre. A hatóság a három, hatáskörébe tartozó halálos munkabaleset mindegyikében eljárást indított, amelyek már le is zárultak.

Az is kiderült, hogy a munkabalesetekkel összefüggésben a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére kötelezte az érintett munkáltatókat, és a szankciók mellett 240 millió forint munkavédelmi bírságot is kiszabott.

