48 perce
Tragédia a vármegyében! Munka közben zuhant több métert egy 67 éves férfi
Egy előtető elkészítése során történt a tragédia. A halálos munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség vizsgálta.
A halálos munkahelyi baleset tavaly év végén történt a berettyóújfalui járásban található kisebb településen. Egy telephely két alkalmazottja azt a feladatot kapta, hogy egy előtetőt készítsenek el. Négy méter magasban dolgoztak, meglehetősen nagy elemeket emeltek és próbáltak rögzíteni, amikor egyikük leesett a szerkezet tetejéről. Társai azonnal mentőt hívtak hozzá, azonban a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére a 67 éves férfi a helyszínen életét vesztette.
Bővebben itt írtunk a halálos munkahelyi balesetről:
Tragédia Hajdú-Biharban! Négy métert zuhant egy férfi, a helyszínen meghalt
Erre nem számítottunk a debreceni BMW-gyárral kapcsolatban!
Máris gondban van a debreceni BMW-gyár: nem tudják teljesíteni a megrendeléseket – sorba kell állni az iX3-ért – közölte a Világgazdaság. Mint írják, az új elektromos iX3 modell elképesztő érdeklődést váltott ki, és már az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból. A debreceni BMW-gyár kapacitása nem lesz elég a 2026-os igények kielégítésére, úgyhogy gyorsan növelni kell majd a termelést.
Lázban a németek! Kiderült a debreceni BMW-ről, amit mindenki csak sejtett
Megszűnik a Messenger!
Na nem a mobilos verzió, az továbbra is elérhető lesz mindenki számára. A Meta bejelentése szerint december 15-től megszűnik a talán legnépszerűbb csevegő program, a Messenger asztali (Windows és macOS) alkalmazásának támogatása.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Újabb hajdú-bihari városban nyílik Meki?
Több gyorsétterem is érdeklődött a fürdőváros iránt, a Tescónál pedig egy vállalkozó nagy fejlesztésre készül. A lakosság körében felmerült az igény, hogy nyíljon McDonald's Hajdúszoboszlón is. Bővebben itt olvashattok a tervekről:
Debrecen után újabb hajdú-bihari városban nyit gyorséttermet a McDonald's? Ez nagyot szólna!
Működő autók fillérekért? a NAV árverésein minden lehetséges
Néhány tízezerért elhanyagolt állapotú járműre is lecsaphatunk, de százezer felett már egészen vállalható járgányra is lehet találni. A NAV árverési kínálatából csemegéztünk. Kanárisárga Lada Niva és más finomságok találhatóak ebben a cikkben:
A kanárisárga Lada Niva csak a bemelegítés: fillérekért kínálja ezeket az autókat a NAV
Ilyen lesz az idő október 23-tól!
Alighanem azt szeretnénk a legtöbben, hogy ne szakadjon le az ég, és ne is fázzunk meg az október 23-án, csütörtökön kezdődő hosszú hétvégén. Inkább bográcsoznánk kint a kertben, vagy néznénk kirándulás közben, ahogy magára ölti a természet az ősz színeit. Megkérdeztük a hajdúböszörményi meteorológust, Kathy Istvánt, hogyan alakul az időjárás Debrecenben és térségében a következő napokban. Mutatjuk, mire készülj!
Mennydörgéssel érkezik az eső? Vagy visszatér a tavaszias meleg? Ilyen idő lesz október 23-tól!
